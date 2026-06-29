Паника! Борсите в Европа потънаха след трусовете

Европейските финансови пазари бяха разтърсени от вълна от разпродажби в края на днешната борсова сесия. Водещите икономически центрове на Стария континент затвориха на отрицателна територия, а инвеститорите остават в състояние на повишена тревога. Големият срив идва на фона на геополитическото напрежение около Ормузкия проток и опитите за стабилизиране на крехкото примирие между САЩ и Иран.

Къде удари ударът? Черната статистика от деня

Основните борсови индекси претърпяха сериозно поражение в края на деня, като червената вълна заля най-големите финансови центрове в Европа. Британският бенчмарк FTSE 100 в Лондон изгуби 0,23 на сто от стойността си и падна до 10 484,22 пункта, докато във Франкфурт германският гигант DAX се срина с 0,18 на сто до ниво от 24 626,89 пункта. Най-тежко пострада френският CAC 40 в Париж, който потъна с внушителните 0,55 на сто и завърши сесията на 8384,87 пункта.

Спасителният пояс на технологиите

Единствената светлина в тунела се оказа технологичният сектор. Благодарение на рязкото поскъпване на акциите на технологичните компании, общоевропейският индекс STOXX 600 успя буквално в последните минути да запише минимален ръст от 0,04 на сто до 636,11 пункта. Този крехък позитивизъм обаче остана затъмнен от масовото поевтиняване на котировките на строителните фирми, които бяха пометени от пазарната несигурност.

Голямата въпросителна: Какво предстои?

Финансовият свят е притаил дъх в очакване на ключови икономически данни от САЩ, които трябва да определят следващите ходове на централните банки. Анализаторите предупреждават, че пазарите ще останат изключително колебливи през цялата седмица.



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