Доматите дръпнаха цените надолу по борсите

Доматите поевтиняха с близо 23 на сто на борсите у нас тази седмица и се превърнаха в най-ясния знак за отстъпление при част от храните на едро. Индексът на тържищните цени, който следи движението на цените на основните хранителни стоки на едро, се понижи с 1,68 на сто до 2,395 пункта спрямо 2,436 пункта седмица по-рано, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Базовото равнище на индекса е 1,000 пункта и е от 2005 г. Общата картина е на по-силен спад при зеленчуците и част от плодовете, но с отделни поскъпвания при някои основни продукти.

Зеленчуците поведоха поевтиняването

Най-сериозното намаление е при доматите, които са с 22,79 на сто надолу и се търгуват по 1,26 евро за килограм. Силен спад има и при тиквичките - с 21,52 на сто до 0,70 евро за килограм.

По-ниски са цените и на чушките. Червените поевтиняват с 9,02 на сто до 2,30 евро за килограм, а зелените - с 5,13 на сто до 1,96 евро за килограм. Картофите са надолу със 7,19 на сто до 0,62 евро за килограм, зелената салата - с 6,01 на сто до 0,72 евро, краставиците - с 4,15 на сто до 1,11 евро, а зрелият лук кромид - с 2,69 на сто до 0,65 евро за килограм.

На този фон поскъпват единствено морковите и зелето. Морковите са нагоре с 11,37 на сто до 0,96 евро за килограм, а зелето - с 5,07 на сто до 0,58 евро за килограм.

Плодовете се разделиха на две

При плодовете движението е по-разнопосочно. Най-силно поскъпват ягодите - с 14,77 на сто до 3 евро за килограм. Това ги поставя сред малкото продукти с ясно изразен ръст през седмицата.

Обратната картина е при ябълките и черешите. Ябълките поевтиняват с 14,67 на сто до 1,07 евро за килограм, а черешите - с 13,48 на сто до 2,17 евро. Лимоните също са надолу - с 5,58 на сто до 2,47 евро за килограм.

Така сезонната кошница става по-неравна - част от плодовете слизат осезаемо, но ягодите остават по-скъпи и задържат натиск върху потребителите, които търсят по-достъпни летни продукти.

Млечните продукти леко отстъпват

При млечните продукти има умерено поевтиняване. Кравето сирене отстъпва с 1,35 на сто до 5,97 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ - с 0,49 на сто до 9,39 евро.

Киселото мляко с 3 и над 3 процента масленост поевтинява с 2,74 на сто до 0,71 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е надолу с 0,88 на сто до 1,13 евро за литър.

Кравето масло също е по-евтино. Пакетче от 125 грама се търгува по 1,38 евро за брой, което е спад с 2,82 на сто.

Пилешкото и яйцата вървят нагоре

Не всички основни продукти обаче поевтиняват. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,65 на сто до 3,70 евро за килограм.

Яйцата размер М също са нагоре - с 1,94 на сто до 0,21 евро за брой на едро. Това е малко движение като стойност, но остава важно за потребителската кошница, защото яйцата са сред най-често купуваните базови храни.

Олиото поевтинява, фасулът и лещата поскъпват

При основните пакетирани и сухи храни също няма единна посока. Оризът поевтинява с 0,6 на сто до 1,67 евро за килограм, а брашното тип 500 - с 0,59 на сто до 0,67 евро за килограм.

Олиото отбелязва по-видим спад - с 3,08 на сто до 1,70 евро за литър. Това е една от по-важните промени при стоките, които имат пряко значение за домакинските разходи.

В същото време зрелият фасул поскъпва с 4,32 на сто до 2,22 евро за килограм, лещата - с 1,35 на сто до 2,10 евро, а захарта - с 1,37 на сто до 0,89 евро за килограм.

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