Обрат с цената на златото! Мина психологическа граница

Златото отново поскъпна , преминавайки психологическата граница от 4200 долара за тройунция.

Цената на златните фючърси с доставка през декември на борсата Comex надхвърли 4200 долара за тройунция за първи път от началото на лятото.

Цената на фючърсите дори ускори растеж и достигна само за ден увеличение от близо 2 процента до нива 4 201.9 долара за тройунция.

Така цената на златото се възстанови от неотдавнашните си дъна, поради комбинация от отслабващ щатски долар, подновени геополитически рискове и промяна в очакванията за лихвените проценти на Федералния резерв.

След като през януари металът достигна исторически връх от близо 5600 долара, през лятото последва сериозен спад под 4000 долара.