Нова прогноза за златото. Звучи шокиращо

32 процента печалба направиха всички, които миналата година по същото време инвестираха в злато.

И ако през април бяхме свидетели на нивото от 3000 долара за тройунция, което без проблеми беше пробито, то последните прогнози звучат не по—малко шокиращо.

ПРОГНОЗИТЕ

Най-големите финансови институции в света тези дни актуализираха прогнозите си до края на 2025 година, като всички покачиха очакванията.

Goldman Sachs вдигна прогнозата си до 3700 долара за унция до края на годината. При екстремни сценарии финансистите предупредиха, че цената може да достигне $4500.

UBS също ревизира числата от $3,600 на 3,700-3,800 за унция, с потенциално покачване до $4,000 при повишени глобални рискове.

HSBC очаква средна годишна цена от около $3,175, с възможни колебания до $3,600 към края на годината.

ПРИЧИНИТЕ

Днешните пазарни условия са в полза на златото, категорични са анализаторите. Високата глобална инфлация, геополитическата нестабилност и очакванията за по-слаб долар подкрепят търсенето на метала.

Според UBS ключовите фактори са постоянните макроикономически рискове в САЩ, слабият долар и силното инвестиционно търсене - особено от борсово търгувани фондове и централни банки. Според тях именно тези двигатели ще тласнат златото до нови исторически върхове.

Според Goldman Sachs почти всичките 220 000 тона злато, добито в човешката история, все още е обращение - в банкови трезори, резерви на централната банка и бижута. Годишното производство добавя само около 1% към съществуващите резерви.

Затова и ценовото действие се определя не от наличието на ново предлагане, а от действията на убедителни купувачи, които увеличават стойността на съществуващите активи. Според експертите им е вероятно да видим ниво от 4000 долара до средата на 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com