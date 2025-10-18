Хороскоп: Ракът получава подкрепа, чудесен ден за Девата

Овен

Не планирайте важни срещи и не се захващайте със значими неща, защото може неочаквано да изникнат непреодолими препятствия пред вас! За любов не ви е ден. Ако чувствате вина, поискайте прошка! Не изяснявайте обаче отношенията си, защото съвсем ще ги объркате!

Телец

Вълните на живота ви носят във вярната посока. Бъдете щедри и не отказвайте помощ, но бъдете внимателни, когато се занимавате с хора от противоположния пол! Не е изключено и да се върне влечението към хора, с които съдбата ви е разделила.

Близнаци

Най-добрата тактика за днес е да избягвате интриги и спорове. Не се самосъжалявайте, ако нещо се обърка, а се захващайте бързо за работа, за да си поправите грешката! Ролята на учител днес не ви отива. Не се дръжте с приятелите и с хората, които обичате, като деца! Не се опитвайте да ги превъзпитате!

Рак

Възползвайте се от способността да убеждавате! Може да получите подкрепа от влиятелни хора. Върви ви и с парите. Развържете кесията си, днес ви е ден за харчене, но не купувайте електроника или електрически уреди!

Лъв

Не се размотавайте, а действайте! Успехът ще е налице, ако вложите повече усилия. В отношенията ви с противоположния пол времето е благоприятно за изясняване на недоразуменията и за преодоляване на различията. Не яжте люто, горещо и не пийте алкохол!

Дева

Денят е чудесен. Правете планове и предлагайте смели идеи! От любимия човек пък може да очаквате само приятни изненади. Семейните да обърнат повече внимание на децата си. Сега ще ви е по-лесно да общувате с тях. Не яжте люто, възможни са коремни болки!

Везни

Ако сте изнервени, спокойно анализирайте причините! Шопинг терапията няма да ви помогне особено, но пък и няма да ви навреди. Може да си устроите пътуване или да се забавлявате с приятели. Месната храна сега е противопоказна.

Скорпион

Не се страхувайте да експериментирате! Дори да сгрешите, няма да има сериозни последици за това. В този ден обаче мъжете, които се увличат по хазарта, да внимават! Не залагайте пари! Опитайте се да пестите! Най-уязвим е гръбначният стълб.

Стрелец

Отношенията с близките ви може да се влошат. Внимавайте, нужни са компромиси! Обмислете внимателно всичко, преди да предприемете някакви действия, защото има риск да загубите не само пари, но и уважението на хората, на които държите!

Козирог

Потърсете причината, ако погледът ви е насочен към бъдещето, а това, което ви се случва днес, ви „връща“ в спомените! Може да се окаже, че не сте си взели поука от грешките и плановете ви са неосъществими.

Водолей

Предстоят ви важни срещи днес. Ако човекът, който обичате, е решил да ви запознае с родителите си, ще спечелите повече, ако бъдете такива, каквито сте, вместо да се правите на скромни. Не играйте роли! Бъдете себе си!

Риби

Денят е спокоен. Търпението е в основата на успеха. Ако оставите нещата да се случват сами, няма да съжалявате. Не притискайте нито колегите, нито близките си! Не се опитвайте да ги променяте! Ако се разболеете днес, е важно да се лекува първо душата. Болестта е на енергийно ниво.

