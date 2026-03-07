Идат екстремни горещини. Земята се затопля опасно бързо

Затоплянето на Земята се ускорява тревожно през последното десетилетие, а темпото след 2015 г. е по-високо от всяко друго, измервано досега. Това показва ново научно изследване, публикувано в списанието Geophysical Research Letters и цитирано от Bloomberg.

Според анализа глобалната температура се е повишила с около 0,35 градуса по Целзий между 2015 и 2025 г. За сравнение – в периода 1970–2015 г. средното покачване е било под 0,2°C на десетилетие. Учените подчертават, че това е първото статистически убедително доказателство, че глобалното затопляне вече не просто продължава, а се ускорява.

Последните три години са и най-горещите, регистрирани някога, ако се сравняват със средните температури преди индустриалната революция. През 2024 г. глобалното затопляне надхвърли прага от 1,5°C – долната граница, заложена в Парижкото споразумение за климата.

Това ускоряване на затоплянето вече започва да влияе и върху самото време. Според учените то означава повече екстремни горещини, по-чести суши, по-интензивни валежи и по-резки промени между различни типове време. На много места зимите стават по-меки, а летата – по-дълги и по-горещи.

Тази граница се отнася до средно покачване за период от 20 години, но фактът, че тя е премината дори за една година, показва колко бързо се променя климатът и че усилията за ограничаване на затоплянето засега не дават достатъчен резултат.

Учените отдавна са единодушни, че емисиите на парникови газове са основната причина за повишаването на температурите след индустриалната епоха. Досега обаче самото затопляне се е случвало сравнително равномерно. Рекордните температури през последните години накараха изследователите да се запитат дали не настъпва нова фаза – ускоряване на процеса.

Доказването на подобна тенденция не е лесно, защото глобалните температури се влияят и от редица естествени фактори. За да стигнат до по-точен резултат, учените са премахнали влиянието на явления като Ел Ниньо, вулканичните изригвания и колебанията в слънчевата радиация.

„Филтрирахме шума, за да видим по-ясно основния сигнал на дългосрочното затопляне“, обяснява статистикът Грант Фостър, съавтор на изследването.

След този анализ учените стигат до извода, че ускоряването не е просто резултат от необичайно горещите 2023 и 2024 г., а показва нова тенденция – от 2015 г. насам глобалните температури се покачват по-бързо от досегашния си модел.

Проучването се добавя към нарастващ брой изследвания, които предупреждават, че климатичните промени вече оказват по-бързо и по-силно влияние върху планетата, отколкото се е предполагало преди години.

„Ако темпът на затопляне от последното десетилетие се запази, това може да доведе до трайно преминаване на границата от 1,5°C още преди 2030 година“, предупреждава Стефан Рамсторф от Потсдамския институт за изследване на въздействието върху климата.

Според него бъдещето на планетата зависи от едно ключово решение: колко бързо светът ще успее да намали емисиите на въглероден диоксид от изкопаеми горива до нула.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com