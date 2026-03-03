Картина на Рембранд за милиони - преоткрита след 65 години

Отдавна изгубена картина на Рембранд е преоткрита, и установена като автентична от експерти, след като местонахождението ѝ е било неизвестно в продължение на десетилетия, съобщава БиБиСи.

„Видението на Захария в храма“ на Рембранд от 1633 г. била махната от списък с произведения на холандския майстор през 1960 г. и изчезва, след като е продадена на частен колекционер на следващата година.

Но тя се появява отново, когато собствениците ѝ я представят за тестове в Райксмузея в Амстердам, който предприема двугодишно изследване.

„Когато я видях в нашето студио, когато беше реставрирана, веднага бях поразен от невероятната сила, която притежава“, каза директорът на Райксмузея Тако Дибитс.

Райксмузеумът получава много имейли от хора, които искат информация за картини, които са наследили или купили, каза Дибитс. В този случай те знаели, че може да е нещо специално.

„Дойде до нас по имейл и един от нашите куратори си помисли, че това е наистина интересно изображение, знаем за картината от над 100 години, но никога не сме я виждали.“

Музеят потвърди автентичността, след като проучи боите, които съответстват на тези, използвани от Рембранд през този период, както и техниката на рисуване и натрупването на слоеве, които също са сравними с другите му ранни творби.

„Оставил душата си в нея“

Подписът е оригинален, а дървеното платно датира от точния период, казаха изследователите.

„Анализът на материалите, стилистичните и тематични прилики, промените, направени от Рембранд, и цялостното качество на картината подкрепят заключението, че тази картина е автентично произведение“, казаха от галерията.

Картината притежава всички отличителни белези на Рембранд в „пика“ на ранната част от кариерата му.

„Това висококачествена творба. Понякога с портретите на Рембранд чувстваш, че той твори в голямо количество, но с тази картина наистина чувстваш, че е оставил душата си в нея.“

Музеят ще изложи картината публично от сряда.

Стойността ѝ не е известна, но световният рекорд на аукционна цена за картина на Рембранд е 20 милиона паунда, поставен през 2009 г.

Други картини на Рембранд, продадени през последните години, включват една за 8,6 милиона паунда през 2019 г., автопортрет за 12,6 милиона паунда през 2020 г. и друга някога изгубена творба на Рембранд за 11 милиона паунда през 2023 г.

През 2015 г. картина на Рембранд получи цена от 35 милиона паунда от правителството на Обединеното кралство, след като беше продадена частно.

Миналия месец рисунка на лъв от художника беше продадена за 18 милиона долара (13 милиона паунда).

Рембранд е бил на 27 години, когато създава картината, която изобразява библейската сцена, в която свещеник Захария е уведомен от архангел Гавраил, че въпреки възрастта си, той и съпругата му ще имат син, Йоан Кръстител.

Музеят заяви, че Рембранд е дал на библейската история иновативен обрат. Вместо да изобразява архангел Гавраил видимо, той само е намекнал за неговото присъствие. По този начин той се е отклонил от установените визуални традиции и е въвел нов начин за представяне на този герой от Библията.

Рембранд умишлено е избрал решаващия момент, точно преди Гавраил да разкрие истинската си самоличност.

Това е една от малкото исторически картини, създадени от Рембранд през този период. По това време той е рисувал предимно портрети, които са били изключително доходоносни.

