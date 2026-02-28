Киноманията set-jetting носи милиарди на туризма  

На фокус е Саудитска Арабия, след хитовите „Белият лотос“ и „Бриджъртън“

Телевизорът вече не е просто прозорец към света – той е туристически агент. Новата мания на пътуващите се нарича set-jetting – пътуване до реалните места, където са снимани любимите ни сериали и филми.

Глобалният пазар на филмовия туризъм достигна значителните 66 милиарда долара до 2025 г. и се очаква да стане 145 милиарда долара до 2035 г., нараствайки с очакван годишен темп на растеж от 8,2%. Това вече не е просто нишов интерес; то се превръща в основна сила в преживяванията, свързани с пътуванията, където правото да се хвалиш, че си бил там, може би надвишава отмятането на традиционните туристически изкушения.

Новата дестинация

Площта на Саудитска Арабия е приблизително 2,1 милиона квадратни километра. Това е девет пъти по-повече от населението на Обединеното кралство. Населението? Около половината от това на Обединеното кралство.

А после идва пейзажът. Докато голяма част от тези 2,1 милиона е заета от Празното каре - обширната пустиня в сърцето на Арабския полуостров, търсачите на локации на филми, както и туристите, откриват невероятното разнообразие на Саудитска Арабия - от прохладни планински долини до субтропични острови, оазиси, древни градове и разрастващи се метрополиси.



Киното има способността да създаде изцяло нова туристическа индустрия. Помислете за Уади Рум в Йордания ( „Лорънс Арабски“ ), Северните територии на Австралия ( „Крокодил Дънди “) или Южния остров на Нова Зеландия („ Властелинът на пръстените “). С разрастването на местната филмова индустрия на Саудитска Арабия и привличането на международни продукции към Кралството, “Дейли Мейл“ публикува статия в края на януари за шестте места, които вече привличат сетджетърите от цял свят.

Джеда

Крайбрежна Джеда отдавна е смятана за най-поетичния град на Саудитска Арабия. Откакто старият ѝ квартал беше вписан в списъка на ЮНЕСКО през 2014 г., реставрационните дейности не спират – историята там не просто се пази, тя се възражда.

Но Джеда не е само декор от миналото.

Филмът „Rollem“ от 2019 г. разказва историята на Омар – амбициозен млад режисьор, който снима филм за родния си град през обичащия поглед на неговите жители. Лентата е дело на режисьора Абдулела Алкураши и се излъчва в различни държави по Netflix.

В „Rollem“ зрителите могат да усетят пулса на съвременна Джеда – крайбрежния град, където традицията и модерният ритъм се преплитат. Камерата минава покрай прочутата крайбрежна алея Корниш, спира се при джамията „Ал Рахма“ – позната още като изящната Плаваща джамия, и надниква в многобройните кафенета, които са новите салони за срещи на младите. Филмът отвежда и до историческия квартал Ал Балад, както и в най-горещите квартали на града, където живее и мечтае саудитското поколение Z.

Рияд

Филмът „Had Al Tar“ (в някои държави разпространяван под заглавието „The Tambour of Retribution“) е заснет в Ал Уд – квартал в южната част на Рияд, далеч от луксозните хотели и блестящите офис кули.

Това е Рияд, който малцина туристи виждат. И именно там се разгръща социалната драма, която изследва напрежението между модерността и традицията – сблъсък, познат на всички общества, включително и на саудитското.

Лентата печели редица отличия, сред които две награди на Международния филмов фестивал в Кайро през 2020 г. Филмът представлява Саудитска Арабия и на наградите „Оскар“ през 2021 г.

Една от най-известните части на Ал Уд е историческото гробище „Ал Уд“, където са погребани саудитски крале и други значими личности. Кварталът е дом и на музикалния пазар – място, където утвърдени саудитски и арабски музиканти излизат на сцена и превръщат улицата в концертна зала.

Източната провинция

Пейзажът изглежда като изваден от класически роуд филм – самотен пустинен път, който се губи в хоризонта. Само че това не е Аризона или Юта, а Шосе 10 – път, който прорязва Празното каре като стрела.

Във филма „Route 10“ от 2022 г. пътуването на брат и сестра поема в неочаквана посока, когато мистериозен непознат ги подгонва. Представете си „Duel“ на Стивън Спилбърг – но пренесен върху най-дългия прав участък в света.

Магистрала 10 се простира на 240 километра – без нито един завой. Само права линия, пустиня и напрежение, което расте с всяка измината минута.

АлУла

Мистериозното оазисно царство на деданитите и набатеите се превръща в перфектен фон за саудитския трилър „Al Khataba“ (в някои държави разпространяван като „The Matchmaker“). Каменни гробници, пустинни каньони и тишина, която сякаш крие тайни от хилядолетия – декор, създаден за напрежение.

Историята отразява и новото лице на АлУла като луксозна дестинация. Филмът разказва за офис служител, който се влюбва в красивата си стажантка и я последва до пустинен курорт – място, където романтиката бързо прераства в нещо много по-мрачно.

Лентата влиза в Топ 10 на най-гледаните филми в Netflix, доказвайки, че древните пясъци на АлУла могат да разказват съвременни истории със световен отзвук.

НЕОМ

Филмът „Kandahar“ връща Gerard Butler на големия екран в ролята на агент на ЦРУ, попаднал в капан дълбоко във враждебна територия в Афганистан. Лентата влиза в историята като първата холивудска продукция, заснета изцяло в Саудитска Арабия.

Снимките се провеждат в АлУла, Джеда и в нововъзникващия футуристичен град Неом в Северозападната част на страната – с неговия епичен национален парк и пейзажи, които изглеждат като кадри от научна фантастика.

Риджал Алмаа

„Уникален“ е дума, която туристическата индустрия често употребява лекомислено. Но селото Риджал Алмаа, вписано в списъка на ЮНЕСКО и разположено в област Асир, наистина няма аналог. Куловидните му средновековни къщи, напомнящи на приказни джинджифилови замъци, изглеждат като декор от фантастичен филм – и именно затова привличат все повече режисьори.

Суровият терен, географската изолация и ограничените ресурси, раждат самодостатъчна култура, почти непозната за външния свят. Но най-силният коз на Риджал Алмаа се крие зад стените на тези къщи.

Интериорите са истински експлозии от цвят и геометрия. Традиционните орнаменти Ал-Кат Ал-Асири – изписвани на ръка от поколения жени – създават сложни фигури от триъгълници, квадрати, ромбове и точки. Черни линии върху бели гипсови стени оформят композиции, които спокойно биха могли да висят в съвременна арт галерия.

Хитовете на екран и на живо

Снимките на третия сезон на „Белият лотос“, в който участваше и българският актьор Юлиан Костов, тъкмо приключиха, а HBO пусна тийзър с нови интригуващи лица, туристическият ефект вече е налице. Данните на Expedia показват, че след първите два сезона – в Хавай и Сицилия – търсенията за тези дестинации са скочили с над 300%. Четвъртият сезон е съсредоточен на Френската ривиера, а третия беше триумф за Тайланд.

Ричмънд в Лондон, където се снима „Тед Ласо“, отчита 160% ръст, а Норвегия – 65% след появата си в „Succession“.

Set-jetting не е вчерашна мода, но през 2024 г. вече официално е обявена от Expedia за водеща туристическа тенденция. Проблемът е, че много пътешественици очакват живот едно към едно с този от сериала. А той рядко съществува.

Лос Анджелис например, не винаги е слънчев – местните добре познават „June gloom“, когато небето е сиво и упорито. Амстердам пък все по-активно гони туристи, които идват само за купон. А Париж? Градът на любовта е толкова идеализиран, че дори има диагноза – Парижки синдром. Сърцебиене, замайване, халюцинации – резултат от сблъсък между мечтата и действителността.

Въпреки бума покрай „Емили в Париж“ и Netflix, много посетители остават разочаровани, че „Градът на светлината“ не е непрекъснат моден подиум с чаровни непознати на всеки ъгъл. „Все пак това е град – с боклук, с плъхове, с уморени хора“, казват живеещи там. Парижани, оказва се, са уморени и от туристите, и от романтичния мит за собствения си дом.

Ню Йорк също не прощава илюзиите. Феновете на „И просто ей така“, продължението на „Сексът и градът“ очакват просторни апартаменти с гледка към Сентръл парк. Реалността? Стаи с размер на баня, общи душове и наем, който боли. „Апартаментите по телевизията са правени за декор“, признават местни.

Италия? Вечна любов, паста и залези – така я продават филмите и сериалите като „Под небето на Тоскана“ и „From Scratch“. Истината е по-шарена: красива, но тромава бюрокрация, ремонти, които се влачат с години, и разходи, които растат като тесто с мая.

Може би най-близо до истината идва „Fleabag“ – Лондон без захарна глазура, резервиран, понякога рязък, но автентичен.

Изводът? Set-jetting работи като примамка, но не и като пътеводител. Екранът показва какво да очакваме, но не и как да живеем на дадено място. Туристите от „Белия лотос“ щяха да научат много повече за Хавай и Италия, ако бяха излезли от курортите и говорили с местните.

Култовият сериал "Бриджъртън" стана абсолютен хит по „Нетфликс“ пред 2 години, а през януари с нов сезон до броени дни и предизвика истинска туристическа треска. От лондонски дворци до бални зали в Бат, феновете вече не просто гледат, а пътуват по следите на копринените рокли, тайните погледи и шепота на висшето общество. Данните са красноречиви: пътуванията към локации от сериала скачат с до 50%, а американските туристи буквално щурмуват Англия.

7 реални места, където драмата „Бриджъртън“ от екрана оживява

Лондон: дворци, книги и една сватба, която всички помнят

Столицата е златната мина за почитателите на сериала. Кралските ботанически градини и „Kew Palace“ край Темза са ключова сцена от предисторията "Queen Charlotte", спиноф на „Бриджъртън“. Тук са живели Джордж III и Шарлот, а историята не е декор – тя е музей. За книжните души има Hatchards – най-старата книжарница в Лондон (от 1797 г.). А ако искате малко свещена драма – St James’s Church в Пикадили е мястото на онази напрегната сватба от сезон 2.

В Гринуич Queen’s House, Old Royal Naval College и Ranger’s House дават лицето на регентски Лондон, а Hampton Court Palace приютява цял калейдоскоп от сцени – от стълбите до градините.

Чатъм: калдъръм, юмруци и истинска история

Само час източно от Лондон, Чатъм показва по-грубата страна на епохата. Калдъръмените улици и Historic Dockyard са фон на боксовия салон от сезон 1, където херцогът тренира с Уил Мондрич – герой, вдъхновен от реалната фигура на Бил Ричмънд, считан за първата чернокожа спортна звезда на Британия.

Бат: златният камък на интригата

Ако има град, който „играе“ Лондон по-добре от самия Лондон, това е Бат. Holburne Museum е „къщата на лейди Данбъри“, с градини като от картина. Royal Crescent е емблематичната извивка от грузински къщи – фасадата на дома на Федърингтън. Добавете тематична разходка и следобеден чай с „Lady Whistledown“ и сте вътре в сюжета.

Йорк: меденият месец на мечтите

Край древните стени на Йорк се намира Castle Howard – в сериала това е имението Клайвдън, където Саймън и Дафни прекарват медения си месец. Градините, езерото и имението правят мястото едновременно романтично и приключенско.

Оксфордшър: кралски размах

Blenheim Palace, обект на ЮНЕСКО, „играе“ Бъкингамския дворец – домът на кралица Шарлот и Джордж III. Бароковата архитектура не се преструва – тя доминира. Наблизо Kingston Bagpuize House добавя още един щрих от сезон 3.

Съри: пикник с тайни

Painshill Park е сцената на семейния пикник на Федърингтън – идилия с подмолни напрежения. Паркът е замислен като жива картина, с гротове, езеро и пейзажи, които изглеждат еднакво добре през XIX век и днес.

Бъкингамшър: къща, в която можеш да пипнеш всичко

Claydon House е сред най-новите локации. Тук няма „не пипай“ – туровете позволяват да седнеш на мебелите и да усетиш дома така, както биха го направили героите преди два века. Някога любимо място и на Флорънс Найтингейл.

