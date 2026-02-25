Две мечета от Аржентина пристигнаха в Белица (СНИМКИ)

Две мечки – Гордо и Флоренция – пристигнаха в България и са настанени в Парк за мечки „Белица“. Животните дойдоха от бивш зоопарк в Аржентина след продължителна спасителна мисия, организирана с подкрепата на международни партньори.

От организацията, която управлява парка, съобщават, че след месеци подготовка, логистични усилия и специално обучение за транспортиране, мечките вече са в специално изработени транспортни клетки и пътуват със самолет към летище „Васил Левски“ – София. Това е първият случай в историята на България, в който диви животни пристигат със самолет от друг континент, за да бъдат настанени в защитено убежище.

Гордо е описан като нежен и лесно привързващ се към хората. Флоренция е определена като по-експресивна и активна, като в процеса на подготовка за транспортиране е показала доверие към екипа и готовност за новия си дом. От екипа на парка посочват, че и двамата са преминали през внимателна подготовка, за да бъде гарантирана безопасността им по време на полета.

В защитеното мечешко убежище на „Четири лапи“ в Белица, вече се грижат за 17 мечки, които са били спасени от неподходящи условия на живот. Пристигането на Гордо и Флоренция ще разшири общността на обитателите в парка и ще осигури на животните условия, близки до естествената им среда.

От организацията благодарят на всички институции и партньори, участвали в мисията, и посочват, че спасението на мечките не е край на трудната им история, а начало на живот с грижа, спокойствие и свобода.

