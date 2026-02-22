Владо Карамазов с признание за голямата любов

"Няколко пъти се разминах много лесно с голямата любов." Това призна актьорът Владо Карамазов в предаването "Тази събота и неделя" по bTV. Равносметката му за изпуснатите възможности е по повод филма "Любоф" с негово участие, които тепърва ще има премиера на София Филм Фест.

"Направих си равносметка колко пъти съм се докосвал до човек, с който съм сигурен, че бих имал хубав живот и колко съм положил усилия за това. Най-вероятно не съм положил усилие. В нашето ежедневие подминаваме хубавите моменти, които биха могли да бележат целия ни живот. Ако човек се замисли, вероятно доста пъти е подминавал нещо подобно", откровено заяви актьорът, който по принцип пази подробностите за личния си живот в тайна.

В историята на героя на Карамазов във филма той се среща с жена на летището, но езикът ги разделя. "Бил съм участник в такова нещо - да не мога да се разбера с хора заради езиковата бариера", призна актьорът. Това е станало в Тайланд, където местните не говорели добре английски. Започнали да сочат с пръсти и да ръкомахат като маймуни.

Мислех, ако срещна жена, например японка, че винаги има как да се случат нещата, споделя Карамазов.

Колегата му Иван Бърнев, който също бе гост в студиото, е на мнение, че в днешно време липсва любов - божественото лепило, силата, която те кара да вярваш и да твориш.

Любовта е толкова важна за човека като кръвоносната система, смята режисьорът на филма Ивайло Христов. За черно-бялата си лента "ЛюбоФ" той обясни, че е искал да разкаже истории по най-простия начин, без главозамайващи кадри.

"Когато я има любовта, всеки да подходи с доверие, че има смисъл, тогава може да се получи нещо въздействащо", препоръчва Христов.





