Азарей за срещата на планетите: Пазете се от финансови измами

Срещата на тежките планети има депресиращо влияние върху психиката

Азарей

Съвпадите на тежките и бавни планети оказват много съществено влияние върху света. Те предизвикват рухването на цели империи, системи и политически блокове, с което се дава тласък на исторически значими периоди за политиката.

Точното време за съвпада на Сатурн и Нептун е 19.01 часа на 20-ти февруари 2026 г. Двете планети се срещат с огнения зодиакален знак Овен. На тази дата започва активната фаза, моментът, в който те вече действат като едно цяло. Макар процесът на точния съвпад да се изгражда постепенно, датата 20 февруари 2026 се разглежда като вратата, през която навлизаме в нов цикъл.

Той трае 36 години. Той има голямо значение за политиката. Мистичният огън на Нептун оказва въздействие върху лицата, облечени в политическа власт. Те са вдъхновени да предлагат ползотворни инициативи, които водят до напредък в минното дело (редкоземни метали) и в земеделието.

Съвпадът води до умерена и балансирана политика. Тя се характеризира с търпение и упоритост, с дълг пред народа. Друг аспект ни подсказва, че влиянието му води до промени, които се стремят към баланс.

Ще се увеличат научните изследвания на психичните процеси и явления. Метафизичните науки ще получат нов импулс и ще бъдат в разцвет.

Дотук с положителното

Ако властимащите не бъдат далновидни, то политиката ще е хаотична и нестабилна. Нравите и моралът ще са в упадък. Политическите схващания ще са нестабилни.

Нали помните 1989 година, когато бе началото на предишния съвпад на тези планети?

Периодът ще се съпровожда с лъжи и измами, особено във финансовите среди. Има вероятност да наблюдаваме религиозни истерии, брожения и сблъсъци.

Ако отношението и инвестициите към науката са повърхностни, то резултатите и хипотезите ще са краткотрайни.

Самият съвпад е неблагоприятен, което ще предизвика насилствени действия, измами, пороци, престъпления, ограничения, скандали и фалшификации.

Засегнатите нации може да загубят вяра и всяка форма на идеализъм.

За някои държави предстоят ограничения с доставките на газ и вода. Периодът е неблагоприятен за производителите на масла, каучук, пластмаси и синтетични материали.

Съвпадът ще се разиграе на територията на зодиакалния знак Овен.

Кои държави са му подвластни?

Англия, Германия, Япония, Сирия.

Необходимо е да се спазват правилата за безопасност при работа с газови уреди, с вредни и токсични продукти, защото рискът от аварии е повишен.

Какво се е случило, когато Сатурн и Нептун са се срещали в миналото?

1846 година – Публикуване на „Комунистическият манифест“.

1882 година – Формиране на европейските социалистически партии.

1917 година – Болшевиките идват на власт в Русия и царската власт слиза от политическата сцена.

1952 година – Начало на разпространението на социализма в Африка.

1989 година – Пада Берлинската стена. Варшавският договор се разпада. Рухват тоталитарните режими в Централна и Източна Европа. Разпада се социалистическият лагер и започва развитието на демократичните процеси. Благоприятства се демокрацията и политическите изменения и реформи.

В личен план

Съвпадът води до депресиращо влияние върху психиката. Изпитва се мъка при преодоляване на нещастия и се проявява склонност да се драматизира всяка трудност или дискомфорт. Човек започва да вярва, че е осъден на лоша съдба, че е жертва, срещу което е безсмислено да се бори. Става все по-вглъбен в себе си и не вижда светлина в тунела. По този начин привлича лош късмет и всички видове проблеми и усложнения.

Ако човек развие нови творчески и умствени способности, ще получи благоприятен прилив на енергия и ще надскочи гореспоменатите проблеми. От пепелищата на разрухата ще се роди жар птица!

