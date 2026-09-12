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Шест банки съдят Olympus

Шест банки съдят Olympus

Токио. Шест банки заведоха дела срещу японския производител Olympus. Те търсят общо 28 млрд. йени (273 млн. долара) компенсации за подправени финансов...

09 април | 12:50
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