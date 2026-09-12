Бум на измами по телефона! Звънят от познат номер
Експерт разкри как да разпознаем опасния „спуфинг“
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Експерт разкри как да разпознаем опасния „спуфинг“
Фалшиви SMS-и, deepfake и „стая за възстановяване“ превръщат доверието ни в оръжие срещу самите нас
Светът е пред съдбовни промени, религиозни истерии, брожения и сблъсъци
В операцията са участвали и наши служби
Токио. Шест банки заведоха дела срещу японския производител Olympus. Те търсят общо 28 млрд. йени (273 млн. долара) компенсации за подправени финансов...
Париж. Френски съд постанови казахстанския магнат и дисидент Мухтар Аблязов да бъде екстрадиран в Русия или Украйна, за да отговаря там по обвиненият...
София. Христо Бисеров се яви минути преди 11 часа заедно с доведения си син Ивайло Главинков и адвоката си Христо Ботев в сградата на столичното сле...
София. В петък ще бъде повдигнато обвинение на Христо Бисеров, съобщи главният прокурор Сотир Цацаров преди заседанието на Висшия съдебен съвет (ВСС)....
Брюксел. Карел де Гухт, излъченият от Белгия еврокомисар по въпросите на търговията, бе обвинен във финансови измами и ще се изправи пред съд, съобщих...
Проверката е за парични преводи към дружества на Сейшелите
София. "Сред приоритетите на ДАНС ще продължават да бъдат посегателствата върху бюджета и механизмите за ефективно разпределение на държавни средств...
Мадрид. Двама бивши генерални секретари на испанската управляваща Народна партия вчера признаха, че в сметките на политическата сила за периода 1995...
София. "Твърдението, че 31 болници точат здравната каса, е несериозно", каза в ефира на Дарик бившият здравен зам.-министър в служебния кабинет, с ре...
Петър Ангелов пред "Стандарт": Ще се откажа от спецзащитата
Париж. Не бяха повдигнати обвинения към директорът на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин Лагард след два дена заседания на съда в Париж. Лагар...