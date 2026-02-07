Не са само Бекъм! Кълкин не си говори с баща си от 30 години, Хопкинс не познава дъщеря си

Славата носи пари, влияние и публичност, но не гарантира най-важното – спокойни семейни отношения. Зад червения килим, усмивките и милионите последователи, често се крият дълбоки лични драми, разриви и години мълчание. Все повече известни личности говорят открито за това, че са прекъснали връзка с родителите си, или други близки – не от каприз, а от нужда да оцелеят емоционално.

Бруклин Бекъм срещу медийните манипулации

Бруклин Бекъм е най-новото попълнение в тези редици.

Той най-накрая проговори за слуховете за конфликт между него и известните му родители – Дейвид и Виктория Бекъм, които се носят още от сватбата му с Никола Пелц Бекъм през април 2022 г.

В дълъг текст, публикуван в Instagram Stories, Бруклин преди седмици потвърди, че е в кофти отношения с родителите си, като добави: „Не искам да се помирявам със семейството си.“ В публикацията той заявява, че е нямал „никакъв избор“, освен да изнесе ситуацията публично, и обвинява родителите си, че са разпространявали истории и са говорили с медиите зад гърба му.

„Никой не ме контролира – за първи път в живота си защитавам себе си. През целия си живот родителите ми са контролирали всичко, свързано с нашето семейство в пресата“, пише Бруклин. „През целия ми живот родителите ми са оформяли публичния образ на семейството ни чрез показни публикации в социалните мрежи, семейни събития и неискрени взаимоотношения. Наскоро със собствените си очи видях докъде са готови да стигнат, за да пускат безброй лъжи в медиите – най-често за сметка на невинни хора – само за да запазят собствената си фасада.“

Той продължава с обвинения, че родителите му са се опитали да го подкупят, за да го накарат да „се откаже от правата“ върху собственото си име, а след отказа са започнали да се отнасят към него по различен начин. В публикацията се твърди още, че Виктория е „отнела“ първия му сватбен танц с Никола и че умишлено не е направила сватбена рокля за булката, като я е уведомила за това едва малко преди сватбата, принуждавайки я в последния момент да търси друга рокля.

В края на дългото си изявление Бруклин заявява: „Съпругата ми и аз не искаме живот, оформян от имидж, преса или манипулации. Единственото, което искаме, е мир, личен живот и щастие – за нас и за бъдещото ни семейство.“

Антъни Хопкинс оставил дъщеря си заради зависимост

В мемоарите си „Справихме се добре, хлапе“ Антъни Хопкинс разкрива именно най-болезнената тема в живота си, с която никак не се е справил - отчуждението от дъщеря му Абигейл. Алкохолизмът му разрушава брака му още в края на 60-те години, а след раздялата той напуска семейството, когато детето е едва на 14 месеца.

Актьорът признава, че липсата на връзка с дъщеря му е „най-голямата тъга и най-дълбокото му съжаление“. „Погледнах я и ѝ прошепнах „сбогом“.След това се върнах в коридора, взех си куфарите и напуснах къщата…Освен че изпращах финансова подкрепа, в продължение на няколко години след това, нямах никакъв контакт с Петронела и Абигейл. Това е най-тъжният факт в живота ми и най-голямото ми съжаление, и въпреки това съм напълно убеден, че за всички щеше да бъде много по-зле, ако бях останал“, пише той.

По-късно Хопкинс добавя, че „Абигейл никога не е изглеждала като да може да ми прости, че напуснах семейството“, и макар да признава, че „не може да я вини за това“, казва, че „това е разбило сърцето му“.

В интервю за „The Telegraph“ от 2006 г. Абигейл разказва своята версия, като заявява: „Никога не сме били близки“ и описва отношенията им като „епизодични“.

Бен Драйфус отчужден от баща си

Синът на актьора Ричард Дрейфус – Бен – разкри в публикация, че той и братята му от години нямат контакт с баща си. „Всички предполагат, че аз и братята и сестрите ми сме богати заради баща ни и на всички ни е малко неудобно да го изясняваме, но ние нямаме никакви пари от него“, започва Бен, цитиран от „USA Today“. „Баща ми няма пари. А дори и да имаше, пак нямаше да ги получим, защото сме отчуждени от него още от една сложна семейна драма, свързана с #MeToo.“

Бен обяснява, че напрежението в семейството е започнало, след като той е публикувал пост в социалните мрежи в подкрепа на брат си Хари – в тогавашния Twitter акаунт на баща си – след като Хари публично обвинява актьора Кевин Спейси, че го е опипвал.

„Този туит доведе до това някой да приложи #MeToo към баща ми“, казва Бен и добавя, че обвинява тях за случилото се.

След като изтрива публикацията, Бен обяснява в текст в Substack защо е решил да го направи и разкрива, че последният му контакт с баща му е бил размяна на имейли преди две години. „Изпращал съм много писма оттогава, но той не е отговорил“, добавя Бен.

Айрлънд Болдуин се измъква от токсичния си родител

Айрланд Болдуин винаги е имала сложни отношения с баща си – известния актьор Алек Болдуин. Айрланд публикува текст в Substack, в който описва „самотното си детство“, като добавя, че е „израснала без двама родители в дома си и без братя или сестри, към които да се обърне“.

В емоционалния си блог пост тя разказва как е успяла да се дистанцира от „нарцистични“ членове на семейството си.

„Понякога имах самотно детство и затова израснах с усещането, че трябва да печеля одобрението на определени хора в собственото си семейство“, добавя тя. „По някаква причина тяхното признание и похвала бяха важни за мен. Нищо не беше по-освобождаващо от това най-накрая да осъзная колко отровни са тези хора. Така навлизам в тридесетте си години с разбирането, че точно по този начин се прекъсват тези цикли. Дъщеря ми не е нужно да познава тези хора и аз мога да я защитя от тях. Мога да направя всичко възможно да изградя собствената си представа за семейство – парче по парче. И да покажа как едно истинско семейство се отнася помежду си“, казва Айрланд, дъщерята на най-красивата в Холивуд-Ким Бейсингър.

Маколи или живот, далеч от блясъка

Маколи Кълкин Маколи Кълкин беше едно от най-търсените деца актьори на Холивуд през 90-те години, но зад кулисите животът му протичаше далеч от блясъка. Той се оказа в центъра на тежка битка за попечителство между баща си Кристофър Кълкин и майка си Патриша Брентръп. Скоро след това съди родителите си и успя да се отърве от тях като законни попечители, за да нямат достъп до личните му финанси, които се равняват на повече от 17 млн. долара. Причината е, че баща му Кристофър системно го е подлагал на психически и физически тормоз, защото му завиждал за постиженията.

По време на участие в „Today Show“ през април 2025 г. звездата от „Сам вкъщи“ признава, че по онова време „не е искал да има нищо общо с проклетия си баща“, като го нарича „най-лошия“.

„Не съм говорил с него от около 30 и няколко години“, казва Кълкин. „И той си го заслужава. Това е човек, който има седем деца и вече четири внука, а нито едно от тях не иска да има нищо общо с него.“

Актьорът от „Моето момиче“ добавя, че повечето хора биха си помислили, че са допуснали сериозна грешка, ако цялото им семейство прекъсне връзка с тях. Но спрямо баща му, той изобщо не се чувства така.

„Имам повече от усещането, че той мисли, че ние грешим, а той е прав“, казва Кълкин. „Той е от онези нарцистични, луди хора.“

Дженифър Анистън в сложни отношения с майка си

Дженифър Анистън неведнъж е говорила открито за сложните си отношения с майка си, за която казва, че е била „изключително критична“ към нея.

„Тя беше критична. Много критична към мен. Защото беше модел – красива, зашеметяваща. А аз не бях. Никога не съм била“, казва Анистън в интервю за The Hollywood Reporter през януари 2015 г. „Честно казано, и до днес не се възприемам по този начин – и това е напълно наред. Тя беше и много непримирима. Отправяше обиди, които за мен изглеждаха дребнави.“

Двете са в отчуждение в продължение на години. Според информации разривът започва в края на 90-те, след като майка ѝ Нанси Дау публикува мемоарите си „From Mother and Daughter to Friends: A Memoir“. Дженифър и майка ѝ подновяват контакт през 2005 г., след развода на актрисата с Брад Пит, а окончателното им помирение идва през 2016 г., малко преди смъртта на Нанси Дау.

„Прошката е важна“, казва Анистън пред „Allure“ през декември 2022 г. „Токсично е да носиш в себе си това огорчение, този гняв. Научих го, като гледах как майка ми никога не успяваше да се освободи от тях. Помня как си казах: „Благодаря ти, че ми показа какъв човек не искам да бъда.“ Това имам предвид, когато говоря за това да вземеш тъмните неща в живота си, нещастните моменти, и да се опиташ да намериш начин да ги почетеш – заради това, което са ти дали.“

За Кейт Хъдсън кръвта невинаги е по-гъста от водата

Кейт Хъдсън и брат ѝ Оливър Хъдсън са отчуждени от биологичния си баща , вече голямата част от живота си.

Двамата неведнъж са говорили открито за липсата на връзка с биологичния си баща – музиканта Бил Хъдсън. През април 2024 г. Кейт обяснява, че отношенията между нея и Бил „леко се затоплят“, но добавя, че „няма никакви очаквания това да се случи напълно“.

След като майка ѝ Голди Хоун и Бил Хъдсън се развеждат, Голди започва връзка с актьора Кърт Ръсел, когото Кейт и Оливър възприемат като свой истински баща.

„Харесва ми, че говорим открито за това, че понякога отчуждението е реално, както и семейната сложност. И че е напълно нормално човек да изгради свое собствено семейство. Кръвта не винаги е по-гъста от водата. А ако все пак успееш да възстановиш тази връзка – това е прекрасно, но не е задължително да бъде всичко“, казва Кейт в предаването Today Show през 2021 г.

