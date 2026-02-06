Пицети - хапки италианско изкушение

Mini Pizzetta са малки италиански пици, пълни с наситен вкус и изпълнени с удоволствие в една хапка. Всяка е гарнирана с богат доматен сос, разтопена моцарела и ароматен пеперони. Пекат се до златиста, хрупкава коричка отвън, а отвътре остават меки и нежни. Направете цяла партида с най-различни топинги - за всеки вкус по нещо и за никога - само една!

Продукти: 1 чаша топла вода, 1 с.л. суха мая, 3 чаши бяло брашно (може да опитате брашно за пица), 3 с.л. зехтин екстра върджин, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. захар, доматен сос, 1 топка моцарела, пеперони или шунка (по желание), гъби, може и кръгчета лук

Допълнително: 2 чаши пресен босилек

Приготвяне: Смесете - водата и зехтина - със сухата мая, като целта е маята да се разтвори. След това добавете и разбъркайте добре останалите сухи съставки и ги смесете с мокрите. Омесете добре за 4-5 минути гладко тесто, но не плътно. Поръсете работния плот с достатъчно брашно, за да не залепва тестото. Оформете го на топка, намажете леко със зехтин отвън и го поставете в голяма купа. Покрийте с кухненска кърпа и оставете да втаса за 30 - 45 минути или докато удвои обема си. След това сложете 1 с.л. зехтин в тава с размер около 25 × 38 см и добре намажете дъното може да постелите с хартия за печене. Разделете тестото на 6 равни части и оформете всяка на малко топче. Подредете ги в тавата. Намажете ги с гъст доматен сос за пица или парчета обелени домати. Направете няколко вида с тънки резенчета пеперони за пикантен вкус. С моцарела, или дори и с малко гъби. Забавното на рецептата е, че може да развихрите въображението си и да гарнирате по свой вкус. Загрейте фурната на 200°C (400°F) и печете пиците 20 - 25 минути в зависимост от дебелината на тестото. Преди да ги извадите, повдигнете леко едната страна, за да проверите дали дъното е с хубав златист цвят. След изваждане добавете накъсан на ръка пресен босилек и малко зехтин екстра върджин. По желание може да настържете малко пармезан.

