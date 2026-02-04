Ще паднете! Как се ухажват бодливите свинчета. И как синьокраките рибояди

Да откриеш любовта може да бъде предизвикателство - това е валидно както при хората, така и при дивите животни. Много видове са готови на всичко, за да привлекат партньор, с когото да създадат потомство.

От подводния танц на морските кончета до ентусиазираните движения на пауновите паяци, животинското царство е пълно с ексцентрични и интригуващи методи за впечатляване на противоположния пол, пише WWF.

Субантарктически пингвин (Pygoscelis papua)

Субантарктическият пингвин е истински чаровник със своя яркооранжев клюн и характерна полюшваща се походка. Той се стреми да спечели симпатиите на избраницата си, като ѝ прави подаръци – внимателно подбрани специално за нея камъчета. След като се чифтосат, мъжкият и женската събират заедно още камъни и други материали, с които си построяват гнездо. Двамата се редуват да мътят яйцата в продължение на малко повече от месец, докато се излюпят малките.

Прериен тетрев (Tympanuchus cupido)

Тези красиви птици от семейство Фазанови са разпространени в Северна Америка. Мъжките избират места, върху които изпълняват сложни танцови движения и издават звуци, с които да привлекат партньорка. По време на танца перата на врата на мъжкия се издигат над главата му, а големите жълто-оранжеви торбички на врата и над очите му се издуват. Няколко мъжки се борят за правото да танцуват в центъра на избраното място. Спечелилият индивид се чифтосва с женските.

Морско конче (Hippocampus hippocampus)

Морските кончета започват ухажването си с изящен подводен танц. Когато мъжкият и женската се срещнат, и двамата променят цвета си и „засияват“ по-ярко. След това преплитат опашки и плуват в кръг в продължение на часове. Морските кончета са единственият животински вид (наред с листовидните морски дракони), при който мъжките забременяват, износват и раждат малките.

Паунови паяци (Maratus)

За мнозина паяците не са сред най-симпатичните животни. Пауновите паяци обаче са наистина впечатляващи. По време на ритуала на ухажване при някои видове мъжкият повдига коремната си част, която е оцветена в ярки краски, и редува вдигане на краката си, като се движи около женската. Танцът е продължителен, но в нито един момент той не откъсва поглед от потенциалната си партньорка.

Синьокрак рибояд (Sula nebouxii)

Синьокракият рибояд разчита на своите великолепно оцветени крака, за да привлече вниманието на женската. Мъжкият повдига ритмично краката си, навежда глава, после изправя клюна си нагоре, разперва криле и издава специфични звуци – всичко това е част от представлението за неговата избраница.

Бодливи свинчета

Любовният период при бодливите свинчета е изключително кратък – женските могат да се чифтосват само за около 48 часа веднъж в годината. Мъжкият започва ухажването, като… облива женската с урината си. Понякога може да се качи на дърво и да го направи от няколко метра височина. Ако на нея ѝ хареса миризмата, ще се чифтосва с него отново и отново, докато той не се изтощи напълно.

Беседкови птици (Ptilonorhynchidae)

Беседковите птици, които се срещат в Австралия и Папуа Нова Гвинея, са архитектурни илюзионисти. За да привлекат женските, мъжките от определени видове не просто танцуват или размахват криле. Те изграждат цяла структура от клонки, нещо като беседка, която украсяват с различни предмети. Когато потенциална партньорка се приближи, мъжкият застава на известно разстояние и й показва цветните неща, които е събрал. А защо илюзионисти? Защото структурата е изградена и предметите са подредени така, че от мястото, на което стои женската, мъжкият да ѝ изглежда по-голям и съответно по-впечатляващ и внушителен, отколкото е в действителност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com