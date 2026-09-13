25 мистериозни костенурки на 16 500 години изскочиха от пещера в Турция
Древните варовикови фигурки вероятно са били използвани в ритуали
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Древните варовикови фигурки вероятно са били използвани в ритуали
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Щастието обича тишината
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