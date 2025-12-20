Най-краткият ден. Два ритуала и три строги забрани   

Днес е едно от най-мистериозните и символични астрономически събития на годината — зимното слънцестоене. В народната традиция този ден често се свързва с древно славянско злобно чудовище, което съкращава живота. То олицетворява най-дългата нощ и обръщането към светлината.

Настъпва в 17.03 часа българско време.

Тези няколко дни височината на Слънцето в небето по обяд практически не се променя, сякаш слънцето замръзва преди новия си цикъл, за да отбележи началото на астрономическа зима.

Още от древни времена много народи по света придават на деня на зимното слънцестоене специално, свещено значение, виждайки в него повратна точка - символ на възраждане и обновление. Време да се сбогуваме с мрака и да посрещнем светлината.

Какво трябва да се прави

В деня на зимното слънцестоене си струва да посрещнете изгрева и в този момент да си припомните най-дълбоките си желания, които според народните вярвания имат специална сила през този период.

Не забравяйте да подредите дома си, като се отървете от ненужните неща и стария боклук.

От древни времена е известен ритуал по залез слънце - записват се на лист всички трудности и неуспехи на изминалата година и след това този лист се изгаря. Вярва се, че цялата натрупана негативност ще изчезне заедно с пепелта.

Какво не трябва да правите

Не трябва да се започват нови неща, особено важни. Времето на зимното слънцестоене е период на завършване, а не на активен старт.

Древните хора са вярвали, че начинания на този ден могат да се провалят или да бъдат обречени на провал.

Трябва да се избягват сблъсъци, раздори и агресия в този свещен ден. Те са особено опасни, защото ще нарушат хармонията и да привлекат неприятности.

Знаците

В деня на зимното слънцестоене, ако небето е ясно и слънцето грее ярко, според популярните вярвания подобно време ще продължи и по време на коледните ваканции.

В деня на слънцестоенето сланата по дърветата в този специален ден е сигурен знак, предвещаващ богата реколта през идната година.

Ако времето е облачно и мрачно на 21 декември, тогава, пролетта ще дойде рано. Но ако денят е твърде слънчев и ясен, има шанс зимата да се проточи.

