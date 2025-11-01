Просветният министър: Будителите на България не са само в миналото

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев отправи официален поздрав към учителите, преподавателите, учените, хората на културата и просветата по повод Деня на народните будители. В изявлението си той отдаде почит на книжовниците, творците и революционерите, които са съхранили идентичността на България и са положили основите на съвременната ни нация.

„Днес отдаваме почит към редица от най-ярките личности в историята ни – книжовници, учители, творци и революционери. Към тези, които съхраниха идентичността ни и положиха основите на съвременната българска нация. Които посяха стремежа към знания и издигнаха просветата като най-висша ценност,“ заяви министърът.

Будителството като съвременна мисия

Красимир Вълчев подчерта, че будителите не принадлежат само на миналото, а са част и от настоящето. „Всеки от нас може да бъде поне мъничко будител във всеки един ден. Като възпитава децата в добрина и патриотизъм, като ги мотивира да учат, като подкрепя учителите им и ги учи да уважават другите,“ отбеляза той.

По думите му будителството днес се изразява не само в просветителска дейност, но и в личния пример – в мъдростта, професионализма и отдадеността към общото добро. „Живеем във времена на големи промени, на нови предизвикателства, възможности, но и изпитания. За да преминем през тях като проспериращо, силно и хармонично общество, разчитаме на най-ярките примери на съвременното будителство – учителите, преподавателите, учените, хората на духа и културата,“ допълни Вълчев.

Вяра в знанието и духовността

Министърът отбеляза, че бъдещето на България зависи от хората, които пазят духовността и вдъхновяват стремежа към знание. „Всички Вие, които сте се посветили на тази мисия, изграждате бъдещето на България – не само като пазители на духовността и вдъхновители на знания, но и като създатели на нови хоризонти. От Вашия труд и отдаденост зависи дали страната ни ще бъде сред държавите, които не просто следват, а създават възможности за развитие на съвременния свят,“ каза още Вълчев.

Той обърна внимание и на значението на образованието в контекста на технологичната революция. „В епохата на изкуствения интелект и задълбочаващата се дигитализация именно силата на мисълта и творчеството ще определят успеха и мястото на всяка държава и на отделния човек,“ подчерта министърът.

Благодарност към учителите в България и по света

В заключение Красимир Вълчев насочи посланието си към българските учители – в страната и зад граница. „И в миналото, и днес, а вярвам – и в бъдещето – винаги ще свързваме най-много образа на будителя с този на учителя. Затова искам да благодаря на всички Вас – в класните стаи, университетските аули и в стотиците ни неделни училища зад граница, които са се отдали на мисията да създават и възпитават бъдещето на България.“

„Честит празник! На Вас и на всички, които със слово, наука и личен пример будят умовете и сърцата на хората! Бъдете достойни наследници на нашите предци и будители на нашето време!“ – завършва тържественото си обръщение министърът.

