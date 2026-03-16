Хлапета от плевенска арт школа са поканени на световен фестивал на изкуствата в САЩ

Деца от плевенската арт школа „Колорит“ са поканени за участие в Световния детски фестивал на изкуствата, който ще се състои от 25 до 27 юли във Вашингтон, САЩ. Това съобщи ръководителят на школата Майя Ананиева.

Поканата за участие е отправена от Международна детска арт фондация (ICAF) към единадесетгодишните Патрисия Василева и Ивина Рибарска, както и към деветгодишната Сияна Дянкова. Те са отличени в седмото издание на Световния конкурс за детска рисунка на тема „Олимпийски спортове“. Той се организира веднъж на четири години за деца на възраст от 8 до 12 години, допълни Ананиева.

В края на юли месец се очаква няколко хиляди участници от цял свят да се включат във фестивалните дейности. Програмата ще започне с Ден на здравето и околната среда, за да се изгради емпатия чрез общи интереси и споделени визии, разказа плевенският арт педагог. Ще се състоят още Ден на творчеството и въображението и Ден на мира и лидерството. Церемонията по награждаване ще е на 28 юли.

Ананиева подчерта, че плевенската школа участва за трети път в Световния детски фестивал на изкуствата. На художниците арт педагози, чиито деца са победители, се предоставя възможност за ателиета и работилници по време на форума, в които да представят изкуството като своя национална идентичност.

Както БТА писа, преди дни деца от плевенската арт школа „Колорит“ бяха удостоени с награди от Международния конкурс за детска рисунка Arte Michi 2026, състоял се в град Мотру, Румъния. Специални отличия бяха присъдени на Александра Харахордина (5 г.), Анна-Мария Кьоргогова (9 г.) и Ирина Бързашка (5 г.). Елена Йончева (10 г.) е носител на трета награда, а София Анастасова (6 г.) - на почетно отличие

