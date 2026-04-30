„Бележник 2026“: Слаб 2 за държавата! Причините

За поредна година гражданският мониторингов доклад „Бележник“ постави своята оценка на държавните институции по отношение на благосъстоянието на най-младите български граждани. Изданието за 2026 г. очертава сложна картина, в която административните усилия често се разминават с реалните нужди на децата и техните семейства.

Какво представлява „Бележник“?

„Бележник“ е уникален за България инструмент, изготвян от Национална мрежа за децата (НМД). Докладът обединява анализи на над 120 неправителствени организации и експерти, като оценява напредъка на държавата в области като здравеопазване, образование, семейна среда и правосъдие. Оценката се поставя по шестобалната система – точно както в училище.

Основни акценти в образованието

В сектора на образованието докладът за 2026 г. поставя акцент върху неравенството. Въпреки инвестициите в STEM центрове и модернизация на материалната база, резултатите на учениците остават силно зависими от социалния статус на техните родители. Докладът констатира, че голям процент от учениците достигат до гимназиален етап без реално да разбират прочетения текст или да могат да прилагат математически знания в живота. Анализът посочва недостиг на ресурсни учители, психолози и социални работници, особено в малките населени места.

Предизвикателства в здравеопазването и социалната сфера

Един от най-критичните изводи в „Бележник 2026“ е липсата на достатъчно детски болници и специалисти по педиатрия. Докладът призовава за по-бързи действия по изграждането на Националната детска болница и за реална реформа в извънболничната помощ за деца. Статистиката показва, че всяко четвърто дете в България живее в риск от бедност или социално изключване, което е сред най-високите нива в Европейския съюз.

Гласовете на децата

Важна част от доклада са мненията на самите деца и младежи, събрани чрез анкети и дискусионни групи. Техните основни искания са свързани с по-голяма сигурност в училище (справяне с училищния тормоз), достъп до качествено здравеопазване и повече възможности за извънкласни дейности, които не зависят от финансовото състояние на семейството.

Изводът: Необходима е политическа воля

Общата оценка на „Бележник 2026“ остава в границите на „Среден“ (около 3.00 по шестобалната система). Експертите подчертават, че без реална координация между отделните министерства и без превръщането на децата в реален национален приоритет, промяната ще остане „на парче“.

