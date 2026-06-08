Бивш министър към Гълъб Донев : мярката е прибързана

Нулирането на сметките на държавните училища е прибързана и прекомерна мярка за справяне с ликвидните затруднения на държавната хазна. Това заяви бившият министър на образованието Красимир Вълчев, който посочва, че е добре запознат с бюджетната ситуация и работата на финансовото ведомство.

Според него мотивите на Министерството на финансите са разбираеми предвид липсата на приет държавен бюджет и ограничените възможности за поемане на нов дълг. Въпреки това Красимир Вълчев смята, че през юни ситуацията не е толкова критична, че да се стига до изземване на средствата на училищата.

По думите му същественият ликвиден проблем за държавата ще възникне през следващия месец, когато трябва да бъде осигурено допълнително дългово финансиране. Той припомня, че Министерският съвет вече е внесъл предложение в тази посока, което предстои да бъде разгледано в следващите дни.

В позицията си той отправя критики и към забавянето на държавния бюджет. "Днес се навършва точно един месец от встъпването на правителството на Румен Радев в длъжност, а проект на бюджет все още не е внесен“, посочва той. Според него при наличие на политическа воля и мобилизация на администрацията бюджет може да бъде изготвен дори в рамките на две седмици.

По негови оценки решението на Министерството на финансите създава риск за нормалното функциониране на редица дейности в образователната система. Сред тях са изпълнението на национални програми и европейски проекти, храненето и транспортът на учениците, изплащането на стипендии, както и строителството и ремонтите на физкултурни салони, спортни площадки и учебни помещения.

Вълчев предупреждава, че забавянето на плащанията може да доведе до санкции и неустойки за училищата, които няма да бъдат компенсирани от държавния бюджет. Освен това според него се създава неравнопоставеност между държавните и общинските училища.

Той призовава вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев да разпореди незабавно възстановяване на средствата по бюджетите на държавните училища.

"Разбираме мотивите на Министерството на финансите, но поне през юни подобно решение не е оправдано“, заявява още той, като припомня, че в края на миналата година от ГЕРБ-СДС са настоявали за кратко удължаване на процедурата, за да бъде приет държавен бюджет за 2026 г. Според него, ако такъв бюджет вече беше факт, днес нямаше да се стига до обсъждане на нулиране на училищните сметки.

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