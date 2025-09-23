Уникален обрат в училищата след забраната на мобилните телефони

„Ефектът е огромен – успехът на учениците скача с цяла единица, когато в час няма телефони.“

С тези думи директорът на столичното 107-о ОУ „Хан Крум“ Данко Калапиш описа пред Нова телевизия резултатите от пълното ограничаване на мобилните устройства.

По думите му дисциплината и вниманието са пряко свързани с това дали децата държат телефон в ръка.

Опитът в училището

Въпреки че много класни стаи разполагат с органайзери за събиране на телефоните, често това е само временна мярка. „Миналата година се наложи да съберем на цели два класа изцяло мобилните устройства. Сутрин ги оставят и когато приключат часовете, си ги получават“, разказва Калапиш. Ефектът бил категоричен, но директорът признава, че пълна забрана е трудна, защото родителите държат да имат постоянна връзка с децата си.

Като компромис той посочва европейска практика – съхранение на телефоните в запечатани магнитни пликове, които ученикът носи със себе си, но не може да отвори до края на часовете. „Давам си сметка, че ако това е въведено в нашето училище, ще решим проблема си“, коментира той. Според него в почти цяла Европа учениците вече посещават училище без телефони – доказано работеща практика.

Борба с екранната зависимост

Нуждата от подобни мерки идва от все по-видимата екранна зависимост. Калапиш предупреждава, че отнемането на устройствата може да доведе до абстинентно състояние при децата, което „да не се заблуждаваме, никак не е леко“.

Освен върху успеха, тази зависимост влияе пагубно и на социалните умения – още една причина, по думите му, училищата да последват европейския пример и да въведат строги правила за мобилните телефони.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com