5 варианта за телефоните в училище! Голямата промяна

Предстои въвеждане на забрана за използване на мобилни телефони в училище, а възможните решения пред училищата са пет, казва Диян Стаматов - председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), който е и директор на столичното 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов".

Първият вариант е мобилните телефони на учениците да остават у дома. Предимството на това категорично решение е, че няма да има нужда от контрол от страна на училището. Недостатъкът обаче е, че това решение е почти неосъществимо, защото ученици и родители настояват да имат постоянна връзка чрез телефоните, отбелязва Стаматов.

Той пояснява, че вторият вариант е мобилните телефони да остават в раниците на учениците през целия учебен ден. Предимството на това решение е, че не изисква допълнителни разходи, но недостатъкът е, че е трудно за контролиране и често ще се нарушава.

Третият вариант е свързан с възможността мобилните телефони да се предават на входа на училищата за съхранение в персонална касетка. Предимството тук ще е свързано с ясно и ефективно правило, което премахва изкушението за учениците да използват телефоните си в клас. Недостатък за прилагането на това решение ще е високата цена за купуването на шкафчета и сложната организация за съхранението на мобилните телефони, казва Диян Стаматов.

По думите му четвъртият вариант е за това мобилните телефони да се събират в началото на учебната смяна и да се поставят в незаключващи се касетки. Предимството в този случай е, че това ще е удобно за по-малките ученици и малките училища, и няма да се изискват големи инвестиции. Недостатъкът за прилагането му е свързан с "ниска сигурност и риск от напрежение при загуба или повреда на мобилните телефони", отбелязва председателят на организацията на училищните директори.

Според Диян Стаматов за петия вариант се предлага "японски модел", при който на входа на училището мобилният телефон автоматично се блокира или се поставя на самолетен режим, а при излизане се отключва. Предимството тук, е че това е модерно и технологично решение, което премахва необходимостта от физическо събиране на мобилните устройства. Недостатъкът обаче е, че ще се изисква специална система или софтуер, които може да са скъпи и трудни за внедряване, и крият риск от технически проблеми.

