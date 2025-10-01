Изпитание за 55 000 шестокласници. Изненадващ тест

Изпитание за 55 000 шестокласници. На 3 октомври те се явяват на национално изследване по математика. То ще продължи 40 минути и ще съдържа 11 задачи с избираем отговор, и две с кратък свободен отговор с практическа насоченост. Изследването трябва да предостави обективна оценка за равнището на ключови умения по математика, усвоени в пети клас, които формират основата на общообразователната подготовка.

Очаква се на него да се явят около 55 000 шестокласници, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на образованието и науката в отговор на въпроси, свързани с това какво ще представлява изпитът по математика, който ще се състои за всички шестокласници в страната на 3 октомври.

Изследването се организира в шести клас - малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато се срещат с нови учители и с ново учебно съдържание, а понякога изцяло сменят училището и средата си. Целта на проучването е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика - доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или на други фактори.

От МОН припомнят, че през миналата година беше осъществено подобно онлайн тестване при деветокласниците и екипите, работещи в образователните институции, имат необходимия опит и капацитет да се справят.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com