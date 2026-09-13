Изпитание за 55 000 шестокласници. Изненадващ тест
Националното изследване по математика за шестокласниците ще се състои на 3 октомври.
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Националното изследване по математика за шестокласниците ще се състои на 3 октомври.
Въвежда се нов изпит
Шестокласниците от Основно училище „Св. Иван Рилски" в Перник ще застанат на тържествен пост пред Васил Левски в петък, когато се навършват 143 го...