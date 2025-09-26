Образование

МОН с неочаквана изненада за шестокласниците

Въвежда се нов изпит

26 сеп 25 | 15:35
Изненадваща заповед на Министерството на образованието и науката (МОН) въвежда национално входно ниво по математика за всички шестокласници.

То ще се проведе на 3 октомври, петък във всички училища в страната.

Заповедта на МОН е от 17 септември и сведено на Регионалните управления на образованието, оттам и до училищата.

Изпитът ще се проведе на компютър. 

Според заповедта учениците ще бъдат разделени на две групи, за да могат да направят тест в един ден.

Очаква се оценката да бъде вписана като текуща за шестокласниците.

В някои училища вече е проведено входно ниво по основни предмети, сред които и математиката.

