Диян Стаматов разкри пред СТАНДАРТ най-голямата промяна в училище

Телефоните вредят на образованието, директорът е „най-лошият герой“ в системата, казва Диян Стаматов в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

Диян Стаматов е популярен като един от най-активните и успешни училищни директори в страната. От много години той ръководи елитното 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов", което е сред най-желаните и от родители, и от ученици училища. Деян Стаматов е основният инициатор за много от промените в средното образование. Именно той настоява за смяна на формата на матурите, учебните програми по литература и правилата в училищата. През 2016-2017 г. беше заместник-министър на образованието. От него търсим отговори на въпросите, които последните месеци най-много развълнуваха учители, родители и ученици във връзка с предстоящите промени в образователната система.

- Г-н Стаматов, тази есен се очаква НС да гласува предложенията за промени в образователната система, направени от МОН. Какво ново да очакват родители, учители, ученици през новата учебна година, ако те бъдат приети?

- Реалната промяна, която е заложена и с която ще стартира учебната година, е свързана с националното външно оценяване в VII клас по математика и природни дисциплини. Вече е започнала цялостната организация по подготовката, както на учителите, така по-нататък и на ученици за реализирането на по-благоприятното провеждане на националното външно оценяване с интегриран изпит. Всички останали промени, които се анонсират, биха могли да се реализират само след промяна на нашето законодателство в сферата на средното образование, което се надяваме да се случи в края на месец ноември. Както отдавна се говори в медийното пространство, това най-напред е забранителният режим за използването на телефони в училище, либерализация на системата за налагане на санкции на учениците, както и на поощрения за поведението им в определени ситуации.

- Споменахте забраната за мобилни телефони, която развълнува като че ли повече родителите, отколкото учениците. Кое предизвика тази реакция?

- Самият аз трудно си обяснявам тази тяхна изнервеност по простата причина, че мобилният телефон днес повече вреди на образователната система, отколкото помага. Без тях би се повишила концентрацията за възприемането на това, което се преподава, независимо дали на някой му е интересно, или – не. За мен, самият факт, че в европейски план, ние значително изоставаме в ограничаването на мобилните устройства в училището, показва един много либерален поглед - едва ли не, всичко трябва да се реализира според нагласата на подрастващите деца и наличието на мобилни устройства, които те самите не могат да контролират кога да използват и кога - не.

- Забраната за ползване на електронни устройства обаче не влиза ли пък в противоречие с налагането им в самия образователен процес? Изкуственият интелект буквално нахлу в живота ни.

- Тогава, когато учителят в класната стая разреши ползването на мобилни устройства, на лаптоп, таблет, включително личен телефон за образователни цели, това е т. нар. „контролирана среда“. Дори, когато се ползва и изкуствен интелект. Анархията с безконтролното използване на телефони, със съпротивата, с която се сблъскват учителите обаче вреди на всички участници в образователния процес - и на тези, които са силно мотивирани, и на онези, на които им е все тая дали ще учат или няма да учат.

- Непрекъснато се говори, че децата пишат все по-неграмотно и това е повече от 10-15 години. В този смисъл е добре, че се увеличават часовете по БЕЛ, но пък се намаляват часовете по чужди езици във време, когато те стават все по-необходими за тяхната реализация. Независимо дали ще са в България, в чужбина, дали ще надграждат образованието си или ще си търсят неквалифицирана работа в друга държава.

- Истината е, че в момента да знаеш два чужди езика те прави безработен. Ученето на чужд език само по себе си не дава никакво умение. Но ученето на професия с добра грамотност по даден език те прави много добър конкурентноспособен специалист. Намаляването на часовете в голяма част от гимназиите, където се изучават чужди езици е свързана точно с даването на възможност за повече часове по български език, природни науки, математика. В езиковите гимназии, няма да има намаляване на часовете, а изучаването на 2-3 предмета на чужд език, ще подсилва възможността за добра езикова компетентност като цяло.

- Промяната, която цели да се сложи край на наизустяването на факти, на зубренето, няма ли да обърка ученици и родители? Дали ще ги научи наистина да мислят по-логично, да развива въображението си?

- Когато има едно добро преподаване, без „препускане“ по материала това дава възможност за създаване на критично мислене, за възпроизвеждане в личностен аспект, а не повтаряне на думи, които са наизустени. Националното външно оценяване или държавните зрелостни изпити дават точно такива възможности. Това е нещо, което последните години се прави стъпка по стъпка с плавните промени на изпитите в XII клас и за първи път тази година беше приложено и в изпитните задачи в националното външно оценяване в другите класове.

- Въпросът с въвеждането на предмета „Добродетели и религии“ също разбуни духовете. Смятате ли, че наистина между децата и родителите с различни вероизповедания, няма да се стигне до конфликти?

- И в настоящия момент в училищата, където учат деца с различно вероизповедание се изучава като избираема подготовка история на религиите. Трябва да е абсолютно ясно, че този предмет няма да е задължителен, той ще има избираем характер, което променя първоначалната повтаряща се лъжа, че има задължителност.

Второто изключително важно нещо е, че този час върви в пряка връзка с час за добро или добродетели. Въпрос на тълкуване е как точно ще се казва. Едва ли има хора, които се съмняват, че днес такъв предмет трябва има, защото, за голямо съжаление, често в училищната среда виждаме крайности. Доброто трябва да бъде показвано, затова подобен час, с голямо съдържание на положителни примери за човешките ценности, ще е важен за подрастващите.

- Стана дума за правилния подход на учителите. Между предложенията са да се разширят правомощията на учителите за налагането на по-голям набор от предупредителни мерки при неприемливо поведение на учениците. Какво точно означава това?

- В настоящия момент санкция в българското училище почти не се прилага, включително при ситуации, в които на всички в класа е ясно, че има ученик, който нарушава правата на всички останали, не спазва елементарните норми на поведение в часовете, с което пречи на съучениците си, а и на себе си. Често в такива случаи и родителите не взимат мерки за санкциониране на такова поведение. Предупредителните мерки са първата добра възможност за възстановяването на учителя като човекът, който определя нормите на поведение в класната стая. Те ще знаят, че всяко нещо има своите последствия, защото чувството за ненаказуемост го виждаме в различни ситуации в обществото. И тук отново ще трябва да има добра комуникация между класния ръководител и родителите.

- Предложените промени не са никак малко. Поетапно или наведнъж ще бъдат въведени, ако се приемат?

- Силно се надявам, че законодателят – НС, ще вземе решение за прилагането на предложените промени до края на календарната година, както и да оцени необходимостта те да започнат да се прилагат от следващия срок

- В последните години желаещите да упражняват учителската професия се увеличиха и това е разбираемо след като учителите вече получават едно по-достойно заплащане. Обаче намаляват желаещите за директори.

- Без съмнение директорът е „най-лошият герой“ в образователната система, защото той е човекът който регламентира правата и правилата в едно училище. Отговорностите, които имат директорите наистина са изключително големи, а дисбалансът по отношение на възнагражденията е толкова минимален, че разликата в много училища между учител и директор е нищожна. Важна е заплатата на директора, тъй като той трябва да е много добър администратор, да познава законодателството не само в областта на средното образование. Към това се добавя постоянната квалификация на директорите като длъжност, запознаването им с различни законодателни промени в различни административни и икономически области, по отношение на подготовката им за добра комуникация за повишаване на емоционалната им интелигентност

- Какво ще пожелаете на учениците и колегите си за новата учебна година?

- На учениците пожелавам да уважават своите учители и да попиват всичко онова, което им предлагат като знания. А на учителите и колегите директори – една спокойна учебна година с много висока степен на вдъхновение, защото силата е тъкмо в образователната система

