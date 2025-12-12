Ландо Норис е новият крал на Формула 1

Сезонът във Формула 1 приключи по един от най-драматичните начини, след като трима пилоти влязоха с реални шансове за титлата в последното състезание.

В Абу Даби обаче нямаше обрат и сензация, като Ландо Норис се качи на подиума, а това бе достатъчно, за да бъде провъзгласен за шампион.

С това пилотът на "Макларън" се превърна в 35-ия пилот, който има честта да се назове шампион в най-популярния моторен спорт на планетата. 26-годишният пилот от Бристъл е и 11-ият различен британец с титлата.

Освен това Норис е първият пилот на "Макларън" с шампионската титла от 2008-а насам, когато сънародникът му Люис Хамилтън взе първата от общо седем корони.

Краят на настоящия сезон бе толкова драматичен, че Ландо Норис взе титлата със само две точки преднина пред Макс Верстапен, който свърши работата си вчера и спечели състезанието в Абу Даби, но останалата част от пъзела не бе в негов контрол.

Британският тим, а и британският пилот Норис обаче удържаха фронта и с две точки спечелиха титлата, а това е четвъртата най-малка разлика в цялата история на Формула 1.

Най-малката разлика е през сезон 1984, когато Ники Лауда завършва само с половин точка пред Ален Прост. Причина за нетипичната ситуация е, че в хода на сезона Гран При на Монако е скъсено и на пилотите се присъждат редуциран брой точки, заради което се стига до 72 на 71,5 в полза на Лауда.

Вече споменатата първа титла на Люис Хамилтън и последна за "Макларън" до вчера идва със само 1 точка аванс пред Фернандо Алонсо, а само с точка титлата си печели и Джон Съртис през 1964-а.

Титлата на Норис е първата за пилот различен от "Ред Бул" и "Мерцедес" от 2010-а насам, а шампионът сподели:

"Не съм плакал от доста време. Не мислех, че ще плача, но го направих.

Беше дълго пътешествие. На първо място аз искам да благодаря на моите хора, на Макларън, на родителите ми, точно те ме подкрепят още от самото начало.

Чувството е невероятно. Сега знам как се чувства Макс, поне малко. Искам да поздравя Макс и Оскар, двамата ми най-големи конкуренти през целия сезон. Беше удоволствие да се състезавам с тях. Беше чест,научих много и от двамата".

От своя страна Макс Верстапен, който направи феноменални неща не само в последния уикенд, но и в последните седмици от сезона, прие с достойнство със сигурност болезненото си второ място.

Няма как да е приятно за загубиш титлата само за две точки след толкова дълъг сезон, но детронираният четирикратен шампион заяви:

"Мисля, че годината ни беше като влакче на ужасите, особено в началото.

Друг любопитен детайл от сезона е, че шампионът Ландо Норис не е пилотът с най-много победи в хода на кампанията.

Той има седем победи от 24 състезания, докато Макс Верстапен триумфира в осем различни надпревари.

Това се случва за 13-и път в историята, като за последно това стори Нико Розберг, който макар да имаше по-малко победи в Люис Хамилтън, в крайна сметка взе титлата през 2016-а.

