Гаджето на Гришо публикува завидни снимки

Половинката на най-добрия български тенисист Григор Димитров – мексиканската актриса Ейса Гонзалес, отново прикова вниманието на феновете си с нови снимки в Instagram. Красавицата сподели серия от кадри, заснети сред сняг, които предизвикаха истински фурор в социалните мрежи.

На фотосите Ейса позира усмихната до снежен човек и шейна, излъчвайки добро настроение и зимна енергия. Видимо актрисата се наслаждава на почивката си далеч от прожекторите.

Феновете обаче веднага забелязаха нещо – Григор Димитров липсва от снимките. Мнозина се запитаха дали двамата са на различни места или просто актрисата е решила да се наслади на малко време за себе си.

