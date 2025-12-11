Левски е 1/4 - финалист за Купата на България

Левски разби с 3:0 Витоша Бистрица на "Герена" и без проблеми се класира на 1/4 финал за купата на България. Точни за "сините" през второто полувреме бяха Радослав Кирилов и Марин Петков, преди почивката пък Румен Гьонов си набута автогол.

"Сините" контролираха случващото се на терена и не позволиха на тима от Трета лига дори да си помисли, че може да стигне до нещо повече от загуба днес.

Домакините поведоха в началото на първото полувреме след автогол на Румен Гьонов (11'), а малко след началото на втората част Радослав Кирилов (51') удвои.

Крайният резултат бе оформен от Марин Петков (64'). Футболистите на треньора Хулио Веласкес можеха да се поздравят с още по-изразителна победа, но цели четири пъти гредата се оказа в помощ на бистричани.

Така Левски завършва календарната година с класиране за 1/4-финалите в Купата на България. "Сините" ще посрещнат празниците на първото място в класирането на Първа лига. За отбора сега предстои почивка, а на 4 януари ще проведе първата си тренировка за 2026 година. На 6 януари 26-кратните шампиони пътуват за Белек, Турция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com