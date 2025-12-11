Герой от Пеневата чета с магически думи за Любо Пенев

„Любо Пенев е голям приятел и много ми е помагал. Желая му да се възстанови напълно и бързо от болестта“, обяви пред „България Днес“ съотборникът му в Пеневата чета Златко Янков.

Фара, както наричат бившия защитник, в момента няма връзка с Пенев, но и не търси, тъй като в такъв момент смята, че не е редно да бъде притесняван.

„Разбира се, в мислите си съм с него и много искам да надмогне и тази неприятност. Защото в годините си останахме приятели. Когато се занимавах с треньорство, винаги го търсех за съвет, когато трябваше да избирам нападател. Той играеше именно на този пост и без преувеличение беше един от най-добрите в света.

И винаги е гледал тези, на които съм се спрял, и ми е казвал кой става и кой – не. Кой какви качества има и как да го развивам, ако го взема. Благодарен съм му за помощта и за всичко във времето, когато играехме заедно в националния отбор“, казва Янков.

Феновете подкрепят както Любо, така и Боби Михайлов и Петър Хубчев

Големият голмайстор се лекува в клиника в Германия, като средства за лечението му вече се набират в специалната дарителска кампания на Фондация ЦСКА. Само преди дни от Фондация ЦСКА обявиха, че инициативата за Любо Пенев е подкрепена от 243 дарители, които са допринесли с 15 608 лв. Фондация ЦСКА също се включи с дарение в размер на 30 000 лв. Набирането на средства продължава.

