Невероятен скок на цената на голмайстор на ЦСКА

Новото звездно попълнение на ЦСКА Леандро Годой се намира в страхотна форма в последните месеци като вече има 10 гола с екипа на „армейците“.

Именно 24-годишният аржентински централен нападател е с основна заслуга за доброто представяне на „червените“ и серията от 9 поредни победи във всички турнири, която бе прекъсната от поражението от Черно море във Варна. Отличните изяви на Кошмара не останаха незабелязани.

Авторитетният футболен портал "Transfermarkt" покачи цената му с 1 000 000 евро. Това стана ясно след последния ъпдейт на сайта, който следи за цените на футболистите по цял свят, като ги актуалицира през 6 месеца.

Когато пристигна на "Армията" от Берое в началото на сезона, аржентинецът беше оценен от "Transfermarkt" на 1 500 000 евро. Стойността му беше с 300 000 по-малко от парите, платени за трансфера му - 1 800 000 евро. Десет гола за ЦСКА по-късно цената на Годой вече е 2 500 000 евро.

Сумата е една и съща с тази, на която е оценен партньорът на Кошмара в атаката на "червените" - Йоанис Питас. Двамата към днешна дата са най-скъпите футболисти на ЦСКА.

Стойността им пък е над 1/4 от общата на "червените". Тя също е скочила през последните 6 месеца. През юни отборът на "армейците" е бил оценен на 17 350 000, а сега сумата е близо милион и половина повече - 18 800 000 евро, пише "Мач Телеграф".

