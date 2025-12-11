Английският шампион Ливърпул се е спрял на футболист, който да замени Мохамед Салах на "Анфийлд".

Става въпрос за един от атакуващите футболисти на първенеца на Европа Пари Сен Жермен.

Спроед Caught Offside най-реалистичният вариант за заместник на египтянина е крилото Брадли Баркола.

Брадли е на 23 години и е в ПСЖ от 2023 г. През този сезон френският нападател има 25 мача с 5 гола и 5 асистенции. Настоящият договор на крилото с ПСЖ е до края на юни 2028 г.

Transfermarkt оценява пазарната стойност на Брадли на 70 милиона евро.

