Трансферен блокаж на Герена. Левски тръгва вабанк за шампионската корона

Левски ще влезе в пролетта с най-агресивния си ход от повече от десетилетие – ръководството на клуба е решило да замрази абсолютно всички изходящи трансфери в битката за титлата. Сезонът се превръща в исторически шанс за „сините“, които не са усещали вкуса на шампионската корона от 2009 г., а днес могат да направят още една крачка към дубъл, ако елиминират Витоша Бистрица в 1/8-финалите за Купата на България. Мачът на „Герена“ започва в 17:30 часа и атмосферата вече е нажежена.

Отборът на Хулио Веласкес е категоричен лидер в efbet Лига и държи седем точки аванс пред ЦСКА 1948. Същата разлика може да се запази и спрямо Лудогорец, ако „орлите“ спечелят отложения си мач с Берое на 19 декември.

На фона на този огромен шанс, Левски поставя „стоп“ на всякакви сделки през зимата. Интерес към играчите не липсва – особено към Майкон, Кристиан Макун и Мустафа Сангаре – но ръководството е категорично: никой не напуска „Герена“.

Единствената вратичка остава Марин Петков. Националът има обещание, че клубът няма да го спира, ако дойде оферта, която устройва всички страни.

Левски влиза със самочувствие, смели решения и пълен шкаф със заключени трансферни досиета – ясен знак, че пролетният щурм за титлата започва още днес. Ако победят Витоша, мечтата за дубъл вече няма да изглежда като приказка, а като реалистична цел.

