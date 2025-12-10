Кобрата с извънредни думи за битката за титлата

Кубрат Пулев, който в петък ще защитава пояса си на регулярен световен шампион в тежка категория на Световната боксова асоциация (WBA) срещу руснака Мурат Гасиев, заяви на пресконференция, че ще покаже, че е по-добрият боксьор от двамата.

44-годишният българин излиза в петък на ринга в Дубай в първата си защита на шампионския пояс, който спечели в края на миналата година в София в 12-рундов сблъсък с германеца Махмуд Чар. Пулев има баланс от 32 победи (14 с нокаут) и само три загуби в 35 мача при професионалистите. Неговият съперник Гасиев, който е на 32 години, има зад гърба си също 35 мача, от които е спечели 32 (25 с нокаут), загубил е два и в един не е присъден резултат.

Двамата ще излязат на ринга в първия в историята на Обединените арабски емирства мач за световна титла в тежка категория, а срещата, която ще бъде кулминация на галавечерта, е организирана от Международната боксова асоциация (ИБА). По тази причина на пресконференцията между Пулев и Гасиев седеше президентът на ИБА - руският олигарх Умар Кремльов.

"Да бъда световен шампион бе моя мечта и мечта на баща ми. Ние с брат ми започнахме с бокса, защото нашият баща беше влюбен в бокса. Той обичаше този велик спорт, затова и ние го обичаме. Изминах дълъг път - имам повече от 300 мача като аматьор и още много срещи като професионалист. Аз имам много опит зад гърба си, но съм благодарен, че все още имам възможност да се бия за световната титла. Щастлив съм, че донесох този пояс в България и спечелих този мач", каза той.

"Чувствам се в най-добрата си форма, чувствам се невероятно. Усещам се силен и с много енергия. На тренировка се чувствам невероятно. Благодарен съм на Господ за всичко. Затова и съм световен шампион и съм готов да защитавам титлата си. Мурат е голям шампион и има много опит, но аз смятам, че съм по-добрият боксьор. Ще покажа това в петък", закани се българинът.

"Не очаквам лесен мач, защото той е здрав боец. Но ако беше лесно, нямаше да е толкова приятно", добави той.

