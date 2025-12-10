Левски и ЦСКА в трансферна битка за звезди на Славия

Столичните грандове Левски и ЦСКА проявяват сериозен интерес към звездите на Славия, правещи най-сериозно впечатление в последните седмици.

Единият от тях е младежкият национал Кристиян Балов, който безспорно е сред най-арките таланти в родния футбол.

19-годишният флангови футболист, който вече има 43 мача за Славия, е бил предложен както на ЦСКА, така и на Левски, но по-сериозен интерес към него има от "червения" лагер, пише "Мач Телеграф".

Причината е, че в ЦСКА има остра нужда от крила и именно това ще е зоната, в която клубът ще търси най-сериозно подсилване през зимата, а Балов изглежда като отлична опция.

Според информации Славия ще иска около 400 000 евро за таланта плюс процент от следващ негов трансфер.

Към момента Балов не е топ приоритет на Левски, защото "сините" имат достатъчно футболисти на неговата позиция и няма да купуват такъв, преди да се разделят с друг.

Левски обаче може да се активизира за друг футболист на Славия и това е халфът Исак Соле.

Националът на ЦАР без съмнение е сред най-класните халфове в първенството ни, а в това се е убедил Хулио Веласкесот първо лице по време на поражението на Левски на "Овча Купел" с 0:2.

След мача самият Веласкес е пожелал Левски да опита да привлече играча.

Добрата новината за "сините" е, че Соле има договор със Славия до края на сезона и трансферната му сума едва ли ще е висока, защото "белите" ще го изгубят без пари, ако не го продадат зимата.

24-годишният Соле бе много близо до трансфер в Гьозтепе. Докато бе под наем в отбора на Станимир Стоилов той правеше отлични мачове, но получи тежка контузия в коляното и сделката не се случи.

Соле наскоро се възстанови от своята травма и без да се нуждае от много време, отново започна да прави изключително силни мачове в Първа лига.

