Слот с първи думи след избухването на Салах

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот обяви, че е изненадан от избухването на Мохамед Салах, но все пак не изключи потенциално завръщане на нападателя.

Както е известно египтянинът „взриви“ обстановката около клуба като заяви, че е бил хвърлен под автобуса и отношенията му със Слот са силно влошени.

В резултат играчът очаквано не замина за Милано за двубоя срещу Интер и това е бил единственият кратък разговор между двамата.

„За мен бе изненада, когато разбрах, че е направил тези изказвания. Аз обаче твърдо вярвам, че за един играч винаги има възможност за завръщане. Дали е изиграл последния си мач за Ливърпул? Нямам идея и не бих могъл да отговоря“, заяви нидерландецът, пише gol.bg.

„Аз съм спокоен и учтив, но това не означава, че съм слаб. Това е нещо, което предизвиква реакция в клуба и както виждате той не е с нас. Аз нямах усещане, че отношенията помежду ни са се влошили. Никой не е доволен, когато не играе. Той обаче показа уважение и тренираше здраво, затова твърденията му ме изненадаха“, добави той.

Относно шансовете на Салах да се върне срещу Брайтън в края на седмицата, Слот каза: „Измина много малко време от равенството 3:3 с Лийдс, а сега ни очаква един много голям мач. Мисля само за него и след вторник ще погледна по-нататък“.

