Футболист от Висшата лига на Англия се оказа в ареста

В Лондон избухна скандал, след като известен футболист от Висшата лига е бил задържан от полицията по подозрение в нападение, участие в сбиване и нарушаване на обществения ред. Инцидентът е станал в ранните часове на събота в популярния район Уест Енд, където униформените са реагирали на сигнал за нападение в 00:47 ч. по Гринуич.

По-късно в британските медии се появиха неофициални информации, че задържаният може да е десният бранител на Кристъл Палас Даниел Муньос, но по правни причини името му официално не е потвърдено. Полицията във Великобритания рядко оповестява самоличността на арестувани лица преди повдигане на обвинения – практика, въведена след разследването „Левенсън“ през 2012 г., което промени стандартите за публично огласяване на данни за заподозрени.

Според данните, 29-годишният играч е бил задържан на място по две обвинения за нападение и едно за участие в сбиване. Пострадалият е откаран в болница с наранявания, които не са животозастрашаващи. BBC Sport съобщава, че футболистът е освободен под гаранция, докато разследването продължава, като към момента няма официално повдигнати обвинения.

Британските власти напомнят, че имената на заподозрени се съобщават публично само при „изключителни и ясно определени обстоятелства“. До приключване на проверката самоличността остава прикрита, а случаят продължава да привлича внимание както в спортните среди, така и в медиите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com