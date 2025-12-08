Реал рухна у дома при нощ на хаос и драматични изгонвания

Сензационен обрат на „Сантяго Бернабеу“ постави Реал Мадрид в трудна позиция в първенството. Селта Виго, разглеждана като пълен аутсайдер след серия от слаби мачове, шокира кралския клуб с убедителна и напълно заслужена победа с 2:0 като гост. Героят на вечерта беше шведът Уилиот Сведберг, който отбеляза и двата гола през второто полувреме. Двубоят не мина без нерви, след като общо трима футболисти на Селта получиха червени картони.

Гостите от Виго пристигнаха в Мадрид със съмнения и напрежение, след като не бяха печелили в редовното време три поредни мача, включително и поражение от Лудогорец в Лига Европа. Въпреки очакванията, Селта демонстрира впечатляваща дисциплина, с добре подредена защита и спокойствие в първата част, което удържа атаките на Реал. В началото на второто полувреме Сведберг откри резултата с техничен удар с пета, с който буквално разсече защитата на домакините.

В 65-ата минута мадридчани останаха в по-трудно положение, след като Фран Гарсия си заслужи два последователни жълти картона и остави тима с човек по-малко. Напрежението на терена растеше, а атмосферата на Бернабеу започна да става задушаваща за домакините, които трудно намираха решения срещу добре организирания съперник.

В края на двубоя страстите прераснаха в буря: Алваро Карерас беше изгонен за реплика към съдията Алехандро Кинтеро, а към него се присъедини и Ендрик, който получи червен картон от резервната скамейка. Това окончателно сломи надеждите за обрат. В четвъртата минута на добавеното време Сведберг реши всичко с второ попадение, като надбяга защитата, премина покрай Тибо Куртоа и отбеляза на празна врата.

С победата Селта събра 19 точки и вече се отдалечи на седем от зоната на изпадащите, заемайки десета позиция. За Реал Мадрид поражението се оказа болезнено – тимът остава втори с 36 точки, но вече изостава на четири пункта от лидера Барселона и е само на точка пред третия Виляреал. Атмосферата в клуба се нажежава, а натискът върху отбора започва да расте.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 15-ия кръг в Ла Лига:

Еспаньол - Райо Валекано 1:0

Елче - Жирона 3:0

Валенсия - Севиля 1:1

Реал Мадрид - Селта 0:2

По-късно:

Осасуна - Леванте

От събота:

Виляреал - Хетафе 2:0

Алавес - Реал Сосиедад 1:0

Бетис - Барселона 3:5

Атлетик Билбао - Атлетико Мадрид 1:0

От петък:

Овиедо - Майорка 0:0

Начело във временното класиране е Барселона с 40 точки, пред Реал Мадрид с 36, Виляреал с 35 и Атлетико Мадрид с 31 точки. Следват Еспаньол с 27, Бетис с 24, Атлетик Билбао с 23 и други.

