Лион се препъна, Лориен ликува с минимална победа

Лориен постигна ценна и трудна победа с 1:0 над Олимпик Лион у дома, с което тимът се отдалечи на пет точки от зоната на изпадащите след първите 15 кръга във френската Лига 1. Успехът носи не само спокойствие, но и увереност, че отборът може да се стабилизира след колебливия старт на сезона.

Домакините откриха резултата в 39-ата минута благодарение на точния удар на Пабло Пажис. Нападателят бе намерен непокрит от Самбу Сумано и с премерен удар с десния крак не остави никакви шансове на стража на Лион Доминик Грайф.

Малко след гола положението за гостите стана още по-тежко, след като Ейнсли Мейтланд-Найлс получи втори жълт картон и остави Олимпик Лион с човек по-малко още преди почивката. Това до голяма степен предреши развитието на мача.

През второто полувреме Лориен контролираше темпото и бе по-опасният отбор, макар че резултатът остана непроменен до самия край.

С втората си поредна победа мерлузите вече разполагат с 17 точки и се изкачиха на 13-о място. Лион остава пети с 24 точки и е на десет зад лидера Ланс, което прави пропускът още по-болезнен за амбициозния тим от Рона.

Срещи от 15-ия кръг на футболното първенство на Франция:

Оксер – Метц 3:1

Льо Авър - ФК Париж 0:0

Ница – Анже 0:1

Лориен - Олимпик Лион 1:0

От събота:

Нант - Ланс 1:2

Тулуза - Страсбург 1:0

Пари Сен Жермен – Рен 5:0

От петък:

Брест - Монако 1:0

Лил - Олимпик Марсилия 1:0

Начело в класирането е Ланс с 34 точки, следван от Пари Сен Жермен с 30 и Олимпик Марсилия и Лил с по 29 и други.

