Голям ден за българския футбол! Решителни мачове в Първа лига

Последният кръг в Първа лига за тази календарна година предлага два ключови сблъсъка днес и поддържа интригата около върха. От 15:00 часа ЦСКА 1948 приема Добруджа, а в 17:30 Лудогорец излиза срещу Славия в Разград в двубой, който може да промени подреждането на върха и преследването на лидера Левски.

Лудогорец демонстрира уверен футбол след назначаването на норвежеца Пер-Матиас Хьогмо. Шампионите записаха три поредни шампионатни победи с еднакъв резултат 2:0 – срещу Септември, Ботев Враца и Добруджа – и днес им е необходим нов успех, за да не позволят на Левски да увеличи преднината си. Хьогмо няма сериозни кадрови проблеми, но е напълно възможно да съхрани част от титулярите за предстоящия сблъсък с ПАОК в Лига Европа.

Славия пристига в Разград като отбор в силен подем. Тимът на Ратко Достанич няма загуба в последните 10 мача и вече натрупа шест поредни победи, пет от които в първенството. Тимът успя да победи Левски с 2:0 на стадион „Александър Шаламанов“ и дори се доближи до топ 4 – сценарий, който изглеждаше напълно немислим само преди два месеца. Достанич ще разполага с оптимален състав, след като Диего Фераресо се възстанови от контузия и се включи на пълни обороти в столичното дерби.

ЦСКА 1948 също влиза в кръга с положителна серия, след като спечели два мача срещу по-слаби съперници и запази комфортното си второ място в подреждането. Отборът от Бистрица има нужда от нова победа срещу Добруджа, за да съкрати дистанцията до Левски отново до пет точки и да остане активен в битката за водещите позиции.

Днешните мачове не просто затварят календарната година, а оставят отворена врата към пролетта, в която битката за титлата обещава да бъде повече от драматична.

