Одермат без конкуренция в гигантския слалом в САЩ

Швейцарецът Марко Одермат триумфира в гигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини, който се проведе в американския курорт Бийвър Крийк. Носителят на Големия кристален глобус продължи впечатляващото си представяне от началото на сезона и отново беше недостижим.

Одермат постигна време от 2:20.59 минути, като изпревари с 0.23 секунди италианеца Алекс Винацер и с 0.34 секунди норвежеца Хенрик Кристоферсен, който допълни подиума. Конкуренцията бе изключително силна, но швейцарецът демонстрира техника и стабилност, които му гарантираха убедителен успех.

Зад тях останаха още от водещите състезатели – Щефан Бренщайнер от Австрия завърши четвърти, бразилецът Лукас Браатен е пети, а американецът Ривър Радамус се класира на шесто място пред родна публика.

Победата е под номер 49 в кариерата на Одермат в Световната купа, като той остава твърдо на първата позиция в генералното класиране. Швейцарецът има 445 точки, следван от австриеца Винсент Крихмайер с 227, а трети е Хенрик Кристоферсен с 218 точки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com