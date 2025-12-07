Левски размаза Спартак Варна

Левски постигна убедителна победа като гост на Спартак Варна в двубой от 19 кръг на Първа лига, след като още през първото полувреме реши мача с агресивна игра и висока ефективност.

Още в 16-ата минута домакините допуснаха груба грешка в защита, която позволи на Майкон да стреля опасно от границата на наказателното поле, но ударът му профуча на метър от вратата на Ковальов.

В 21-ата минута капитанът Георги Костадинов се включи в атака и центрира ниско към точката на дузпата. Там Евертон Бала овладя и хладнокръвно покрай Ковальов откри резултата — 0:1.

В 36-ата минута Бала отново застраши вратата на Спартак, но Ковальов направи зрелищно спасяване. Малко преди почивката столичани получиха дузпа за нарушение срещу Алдаир. Стражът на домакините направи двойно спасяване след първия изстрел на Бала, но ВАР отсъди повторение заради напускане на голлинията. При втория опит Бала не сгреши и удвои — 0:2 в 45-ата минута.

След паузата „сините“ продължиха да доминират. В 52-рата минута Радослав Кирилов получи вдясно и пусна остър пас към далечната греда, където Майкон се хвърли на шпагат и отбеляза за 0:3 на празна врата.

Спартак успя да стигне до по-опасно положение чак в 80-ата минута, когато Коуто изведе Халачев, но Вуцов спаси удара му. Седем минути по-късно варненци все пак намалиха. Халачев получи по дясното крило и намери непокрития Георг Стояновски, който оформи крайното 1:3.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com