Камата: Бат Джони беше голяма личност, никога не предаде ЦСКА

Легендата на българския футбол и ЦСКА Христо Стоичков се прости днес с именития страж на „армейците“ Георги Велинов. Бившият вратар на „червените“ си отиде от този свят на 1 март на 68-годишна възраст, след като загуби битката с коварна болест. Днес стотици бивши и настоящи футболисти, функционери и фенове си взеха последно сбогом с Джони, както всички наричаха Велинов, предава actualno.com

Христо Стоичков говори пред медиите като заяви, че Велинов никога не е предал ЦСКА и приятелите си. Той бе категоричен, че Джони е оставил голяма диря в българския футбол като играч, а също така и като човек. Камата допълни, че винаги ще бъде благодарен на бившия вратар.

„Бат Джони бе голяма личност, голям човек“

„Оставя една голяма диря в българския футбол, една голяма диря като човек. Той никога не се предаде. Това са големите спомени, които имам с него – от 1985 година, когато ме приеха в съблекалнята. Той беше един от първите, които ме прие в съблекалнята. Той никога не предаде ЦСКА и никога не предаде приятелите. Това е бат Джони, голяма личност, голям човек. Винаги е помагал на по-малките и аз винаги ще му бъда благодарен. Това са спомени, които няма как да се забравят. Израснахме покрай него. Той ни научи на дисциплина и на уважение. Бате Джони ще остане, какъвто си е бил – човек и легенда!“, каза Христо Стоичков.

