Христо Янев каза важна истина за ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира трудната победа с 1:0 над бившия му отбор Ботев Враца. Специалистът направи любопитна констатация.

"Не искаме да постигаме лесни победи, а да се трудим. Поздравявам отбора за постоянството. Продължихме натиска и през второто полувреме. В момента, в който се случи голът, се възползвахме. Не трябва да се заблуждаваме, че ще бъде лесно. Трябва да разберем, че трябва да се борим за всичко, от което имаме нужда. Трябва да печелим точки с работа и с много труд“, заяви Янев.

"Изиграхме добър мач чисто във футболно отношение. Не реализирахме повечето от ситуациите, които създадохме. По-важно е начинът, по който достигаме до ситуациите. В предходния мач нямахме толкова ситуации. Отборите срещу нас избират стил, който да ни затрудни. От нас зависи как ще се представим в противниковото поле. Нищо по-различно от това, което правим. Ще се случват крачки, които няма да ни харесват. Трябва да се преборим със себе си и да вървим напред."

"Ще ви кажа нещо, което казвам всеки ден: всички в съблекалнята са еднакви. Имам много добри футболисти, на база техните качества се решава кой да играе. В даден мач един ще започне, в друг друг. Това, че някой е извън групата, не означава нищо. Имам 11 човека, които започват, и 18 човека в групата. Няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде в Европа. Ако не го постигнем, никой от нас няма място в отбора."

"Ботев Враца изигра много добър мач в защита. За мен Ботев Враца и град Враца оставиха следа в душата ми. Винаги ще имам респект към клуба и хората. Повечето сме ги събирали ние като екип. Днес беше трудно да изиграем мача емоционално срещу тях."

"Всеки мач, който излизаме да играем, ще бъде труден. Преди 3 месеца бяхме на дъното, не се е променило кой знае какво оттогава. Нашата всеотдайност и труд ни издърпаха. Трябва да продължим да се уважаваме и заедно да вървим. Тук е моментът да поздравим бай Добри и да му пожелаем отново да е сред нас“, завърши специалистът.

