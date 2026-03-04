Легенда на Ливърпул с безмилостна критика към отбора

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард коментира поражението на мърсисайдци от Уувърхемптън. "Червените" отстъпиха с 1:2 в мач от 29-ия кръг на английската Висша лига.

"Ливърпул игра много зле през 70 минути. Нгумоа трябва да започне като титуляр. Той просто трябва да получи шанс, защото Рио прави повече от Гакпо за 60-70 минути. Нгумоа трябва да бъде в стартовия състав за мача в петък", каза Джерард по "TNT Sports".

Уулвърхемптън имат 16 точки и са последни в класирането на Висшата лига. Ливърпул е пети с 48 точки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com