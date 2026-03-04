Спорт

Легенда на Ливърпул с безмилостна критика към отбора

Стивън Джерард коментира загубата от Уулвърхямптън

04 мар 26 | 16:40
250
Стандарт Новини

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард коментира поражението на мърсисайдци от Уувърхемптън. "Червените" отстъпиха с 1:2 в мач от 29-ия кръг на английската Висша лига.

"Ливърпул игра много зле през 70 минути. Нгумоа трябва да започне като титуляр. Той просто трябва да получи шанс, защото Рио прави повече от Гакпо за 60-70 минути. Нгумоа трябва да бъде в стартовия състав за мача в петък", каза Джерард по "TNT Sports".

Уулвърхемптън имат 16 точки и са последни в класирането на Висшата лига. Ливърпул е пети с 48 точки.

