Бивша звезда на ЦСКА се спаси на косъм от кошмара в Иран

Бившият голмайстор на ЦСКА Дюкенс Назон се е спасил в последния момент от войната в Иран. Той разказа пред медиите във Франция изживяванията си, докато се опитва да се измъкне от персийската държава.

Към днешна дата френско-хаитянският футболист е собственост на иранския клуб Естеглал, базиран в Техеран.

Контузен съм и трябваше да си е прибера във Франция още в средата на миналата седмица. Имаме обаче нов треньор, който искаше да ме види и заради това се забавих. В петък вечерта ми се обади един мой приятел, който играе в израелския Бней Сахнин. Каза ми: „Махай се възможно най-бързо от Техеран. Тук вече ни инструктират, че трябва да влизаме скоро в убежищата. Всички се готвят за война.“ Купих си билет за самолет за събота сутринта.

Вече бях на борда, когато приятелят ми от Израел пак ми се обади. Каза ми: „Братко, в самолета ли си? Сирената за въздушна тревога се включва!“ Казах му, че тъкмо летим. Самолетът потегли, но в един момент спря. Пилотът каза, че войната е започнала и няма да летим. Свалиха ни на летището и единственият начин да се измъкнем беше с кола. Тръгнахме към Азербайджан. Пътувахме 10 часа и оцеляхме“, разказва Дюкенс Назон, цитиран от „Мач Телеграф“.

Нападателят вече е във Франция.

