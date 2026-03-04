Български съдия дебютира във Висшата лига на Англия

Българският помощник-съдия Христо Караиванов дебютира във Висшата лига на Англия и беше част от съдийската бригада, водена от Стюарт Атуел, в двубоя от 30-ия кръг между Лийдс и гостуващия Съндърланд. "Черните котки" спечелиха с 1:0 на стадион "Еланд Рауд", а за домакините титуляр беше българският национал Илия Груев.

До момента Христо Караиванов имаше участия в мачове от втора дивизия на страната, както и в срещи за купите в Англия, пише gol.bg.

Илия Груев остана на терена за "белите" до 62-ата минута, когато отстъпи мястото си на Лукас Нмеча.

Голът за Съндърланд беше реализиран в 70-ата минута от дузпа чрез Хабиб Диара. Шест минути преди това попадение на Джо Родън от домакините беше отменено заради засада.

Лийдс е на 15-то място в класирането с актив от 31 точки, докато "черните котки" заемат 11-та позиция с 40 пункта.

