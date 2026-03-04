Лийдс рухна у дома срещу Съндърланд, Груев започна титуляр

Лийдс допусна поражение с 0:1 у дома от Съндърланд в мач от 29-ия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев започна като титуляр и остана на терена до 64-ата минута. Единственото попадение падна след дузпа през второто полувреме.

Първата част на стадион „Елън Роуд“ не предложи много положения пред двете врати. Единственият точен удар беше на сметката на домакините, но вратарят Мелкер Елборг се намеси сигурно и запази резултата непроменен.

В началото на второто полувреме Лийдс продължи да търси пролука в защитата на съперника. Илия Груев беше първият футболист от състава на йоркшърци, който напусна терена, след като в 64-ата минута беше заменен от Лукас Нмеча.

Само минута след това домакините помислиха, че са повели. Джо Родън изпрати топката в мрежата на Съндърланд, но попадението беше отменено след намеса на ВАР заради засада.

Решаващият момент в мача дойде в 69-ата минута. След нова проверка със системата ВАР гостите получиха дузпа за игра с ръка на Итън Ампаду. Хабиб Диара застана зад топката и реализира от бялата точка за 0:1.

До края на срещата Лийдс опита да стигне поне до изравняване, но защитата на Съндърланд устоя на натиска. Така „черните котки“ си тръгнаха със ценни три точки.

След успеха Съндърланд заема 11-ото място във класирането със 40 точки. Лийдс остава на 15-а позиция със 31 пункта.

В другите срещи, играни по същото време, Евертън победи Бърнли със 2:0, а двубоят Борнемут-Брентфорд завърши 0:0.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 30-ия кръг:

Борнемут - Брентфорд 0:0

Евертън - Бърнли 2:0

Лийдс - Съндърланд 0:1

Уулвърхямптън - Ливърпул 2:1

Сряда:

Астън Вила - Челси

Брайтън - Арсенал

Фулъм - Уест Хям

Манчестър Сити - Нотингам Форест

Нюкасъл - Манчестър Юнайтед

Четвъртък:

Тотнъм - Кристъл Палас

В класирането води Арсенал с 64 точки, пред Манчестър Сити с 59, Манчестър Юнайтед и Астън Вила с по 51, Ливърпул с 48, Челси с 45 и други.

