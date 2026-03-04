Изненада за Купата на Италия - Комо спря Интер в първия полуфинал

Интер Милано завърши 0:0 при гостуването си на Комо в първи мач от полуфиналите за Купата на Италия. Двубоят не предложи попадения, а домакините успяха да спрат фаворита и да оставят интригата напълно отворена преди реванша. Решението кой ще играе на финала ще бъде взето на 22 април в Милано.

През първата част Комо имаше по-голямо владение на топката и действаше смело срещу именития съперник. Въпреки това домакините трудно стигаха до чисти положения пред вратата на Интер. Най-добрата възможност дойде две минути преди почивката, когато Мергим Войвода получи отличен шанс, но не успя да преодолее Хосеп Мартинес.

След подновяването на играта „езерняците“ отново бяха близо до откриване на резултата. Само четири минути след началото на второто полувреме Алех Вайе пропусна добра възможност да даде аванс на домакините, които играят на тази фаза на турнира за първи път от 1986 година.

Интер опита да промени развоя на мача чрез няколко смени. Отборът се опита да повиши темпото и да упражни натиск върху защитата на съперника, но така и не стигна до решителен пробив.

До края на срещата „нерадзурите“ не успяха да намерят път към вратата на Комо и двубоят приключи без попадения. Така всичко ще се реши в реванша в Милано, където фаворитът ще трябва да търси победа, ако иска място на финала.

В другия полуфинал от турнира по-късно тази вечер един срещу друг излизат Лацио и Аталанта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com